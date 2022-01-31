Мало слов, – Кулеба об "отводе" российских войск от границы с Украиной
Источник:24 канал
Дмитрий Кулеба заявил, что информация об отводе войск России от границ с Украиной является позитивом. Однако только слов об этом мало. Для выводов требуется более подробная информация.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге прокомментировал данные о том, что Россия отводит часть своих войск от украинских границ.
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Кулеба об "отводе" войск России от Украины
С одной стороны, любое объявление Россией об отводе войск является положительным сигналом,
– отметил Кулеба.
В то же время министр подчеркнул, что пока точно неизвестно, откуда именно отводят соответствующие подразделения, в каком масштабе и каким образом этот отвод способствует деэскалации. "Нужно смотреть на это комплексно, мало сказать, что мы кого-то отводим", – отметил глава МИД Украины.
Он добавил, что весной 2021 года Россия развернула первую волну эскалации, а затем сообщила о завершении учений и отводе войск. А фактически отвод не состоялся, а ситуация вдоль украинской границы осталась неизменной.
Кулеба подытожил, что для более точной реакции нужно обладать более подробной информацией об этом отводе. Однако обратил внимание, что недоверие к словам и действиям Москвы сохраняется.
Россия заявила об отводе войск: что известно
- Россия в январе начала проводить военные учения со стрельбами в Западном и Южном военных округах. В них входят регионы, граничащие с Украиной. Речь идет о Воронежской, Белгородской, Брянской области.
- На днях в России заявили, что "военные учения" якобы закончились. Якобы войска и авиация Западного округа завершили плановую проверку боеготовности. Их возвращают в места базирования.
- Однако информации, сколько именно войск покидают территорию возле украинских границ, там не назвали.
- Государство-агрессор перебрасывает войска в Беларусь. Москва и Минск планируют совместные учения в феврале.
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