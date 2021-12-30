Мало вероятно, – в ТКГ объяснили, привлекут ли США к нормандскому формату
Источник:24 канал
Предполагается, что Соединенные Штаты якобы могут присоединиться к нормандскому формату переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Однако такое маловероятно.
Об этом в эфире 24 каналу заявил представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Он объяснил, почему такой сценарий маловероятен.
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Присоединятся ли США к "нормандской четверке"
На вопрос ведущей, насколько возможен формат "страны "нормандской четверки" и США", Гармаш заверил, что он почти нереалистичен.
Мне кажется, это маловероятно,
– подчеркнул представитель в ТКГ.
По словам Гармаша, вряд ли страны "нормандской четверки" заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты участвовали в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.
В то же время, США также не заинтересованы в том, чтобы к переговорам привлекли высшее руководство государства, например, президента.
Сергей Гармаш о США в нормандском формате: смотрите видео
США в нормандском формате: главное
- Предположение о том, что США могут принять участие в переговорном процессе в нормандском формате, существует уже несколько лет. Такую инициативу поддерживает президент Владимир Зеленский.
- Алексей Арестович в июле 2021 года заявил, что Андрей Ермак и Виктория Нуланд активно обсуждают вовлечение США в переговоры в нормандском формате.
- Кроме того, Ермак после встречи Зеленского с Джо Байденом сообщил о готовности США к участию в формате. Однако для этого должно быть согласие всех сторон, в том числе и России.