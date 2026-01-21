Экс-разведчик сказал, какую ошибку допустила Украина в переговорах с Трампом

В коммуникации с Дональдом Трампом важно правильно донести ему позицию Украины. Это касается, в частности, гарантий безопасности, которые нашей стране должны предоставить Соединенные Штаты Америки в рамках будущего мирного соглашения. В то же время Владимиру Путину часто удается влиять на президента США.

Об этом в разговоре с 24 Каналом сказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, подчеркнув, какие методы нужно использовать украинской стороне в коммуникации с администрацией Белого дома, чтобы продвигать и отстаивать свои интересы. Он объяснил, какие подходы к Трампу имеет Путин.

К теме В ближайшее время будут подписаны документы по гарантиям безопасности для Украины, – Зеленский

Как доказать Трампу, что Украина важна для США?

Маломуж считает, что прежде всего нужно сформировать стратегию отношений с США, Европой и всем миром. Основной акцент в переговорах с Соединенными Штатами должен базироваться на приоритетах, выгодах, которые они могут получить от сотрудничества с Украиной. А также необходимо рассмотреть возможные риски. И на этом фоне уже должна создаваться общая стратегия.

Дональд Трамп и его окружение осознают, что США без Украины много чего проиграет. Когда Киев будет полноценным инициатором и участником совместных проектов, тогда Вашингтон уже не будет говорить, что у Украины "нет карт",

– подчеркнул экс-глава Службы внешней разведки.

В рамках этой стратегии, по словам генерала армии, нужно разработать десятки направлений, которые были направлены на работу с самим Трампом и с его командой. Необходимо искать пути влияния на его советников, и даже знакомых еще со школьных времен, которые формируют позицию президента США.

Обратите внимание! Во время форума в Давосе лидеры G7 планируют провести встречу с президентом США, чтобы одобрить соглашения о гарантиях безопасности для Украины, которые были разработаны американскими переговорщиками и командующим обороны США в Европе. Эти договоренности критически важны для гарантирования того, что Россия не возобновит боевые действия после прекращения огня.

И позиция по Украине, как считает он, должна быть постоянной, а не постоянно меняться, как сейчас в Госдепартаменте, когда там сначала поддерживают Украину, потом фокус смещается на Венесуэлу, а затем планируется вести дискуссии с россиянами.

Со временем могут появиться мощные группы влияния в Конгрессе, которые также будут формировать стратегию отношений США и Украины. К тому же в США есть сторонники Киева, как, например, сенатор-республиканец и председатель комитета Сената США по вопросам Вооруженных сил Роджер Викер. Он отметил, что не следует доверять Путину и призвал помогать Украине всеми способами, чтобы Россия не имела никаких возможностей достичь своих военных целей,

– отметил Маломуж.

Россия имеет более глобальные цели, чем победить в войне в Украине. Ее приоритеты – геополитическое доминирование не только в Европе, но и в мире. Ее цель, уверен он, – разбалансировать отношения Соединенных Штатов и Европой и сформировать новую геополитическую модель между Китаем, Россией и в перспективе США, ведь Трамп был готов подыгрывать Си Цзиньпину и Путину, имея планы диктовать им свои условия, где ему выгодно.

Как Путин использует Трампа?

"Однако Путин также планирует использовать Трампа в переговорном процессе, ведь ищет пути влияния на него. Глава Кремля может использовать для этого слабости Трампа, его фобии, предпочтения и тому подобное. Это глубокая работа российской разведки, которая направлена на различные уровни влияния на него", – подчеркнул Николай Маломуж.

Это комплексное решение, и очевидно, по мнению генерал армии, как меняется позиция Трампа, ведь на него эффективно влияют различными способами.

Однако Украина должна в контексте реализации своих политических планов отстаивать интересы и государства, и цивилизованного мира, и Соединенных Штатов Америки,

– отметил он.

Такой формат должен быть доведен до Трампа и его администрации, и, самое главное, нужно предложить план действий. И это, по словам экс-главы Службы внешней разведки, совсем другая модель переговорного процесса – с аргументацией, с формулировкой программы действий и их реализации. В частности, с осознанием того, как нажать на Путина, чтобы он согласился.

Что известно о гарантиях безопасности, которые Украине могут предоставить США?