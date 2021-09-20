Но эти вопросы – неактуальны. Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
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В "Слуге народа" прокомментировали отставки в правительстве
По ее словам, отставки не будут обсуждать в ближайшее время. Кадровых вопросов на повестке дня нет.
Пока, как я знаю, заявлений (об увольнении – 24 канал), по крайней мере пока, не было. По Малюське – очень маловероятно оцениваю его отставку,
– подчеркнула Кравчук.
Также она отметила, что именно Президент Украины Владимир Зеленский должен сказать, как оценивает работу министра обороны.
Кравчук прокомментировала и возможную отставку министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. "Тоже ничего не слышала, что могло бы ему помешать остаться на посту", – сказала она.
Кравчук прокомментировала возможные отставки: смотрите видео
Вероятные отставки в правительстве: что известно
- Нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что в октябре планируют отставку всего правительства.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг слухи.
- Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что отставка некоторых министров будет происходить "добровольно-принудительно".
- СМИ считают, что Офис Президента хочет сменить трех министров, но замены им до сих пор не нашли.