Но эти вопросы – неактуальны. Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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В "Слуге народа" прокомментировали отставки в правительстве

По ее словам, отставки не будут обсуждать в ближайшее время. Кадровых вопросов на повестке дня нет.

Пока, как я знаю, заявлений (об увольнении – 24 канал), по крайней мере пока, не было. По Малюське – очень маловероятно оцениваю его отставку,

– подчеркнула Кравчук.

Также она отметила, что именно Президент Украины Владимир Зеленский должен сказать, как оценивает работу министра обороны.

Кстати! Малюська заявил, что пока не собирается уходить в отставку, а такие слухи – "полный шлак".

Кравчук прокомментировала и возможную отставку министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. "Тоже ничего не слышала, что могло бы ему помешать остаться на посту", – сказала она.

Кравчук прокомментировала возможные отставки: смотрите видео

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