Але ці питання – не на часі. Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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У "Слузі народу" прокоментували відставки в уряді

За її словами, відставки не обговорюватимуть найближчим часом. Кадрових питань в порядку денному немає.

Поки що, як я знаю, заяв (про звільнення – 24 канал), принаймні наразі, не було. Щодо Малюськи – дуже мало ймовірно оцінюю його відставку,

– наголосила Кравчук.

Також вона відзначила, що саме Президент України Володимир Зеленський повинен сказати, як оцінює роботу міністра оборони.

До речі! Малюська заявив, що наразі не збирається йти у відставку, а такі чутки – "повний шлак".

Кравчук прокоментувала і можливу відставку міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. "Теж нічого не чула, що могло б йому завадити залишитись на посаді", – сказала вона.

Кравчук прокоментувала можливі відставки: дивіться відео

Ймовірні відставки в уряді: що відомо