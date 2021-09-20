Але ці питання – не на часі. Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
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У "Слузі народу" прокоментували відставки в уряді
За її словами, відставки не обговорюватимуть найближчим часом. Кадрових питань в порядку денному немає.
Поки що, як я знаю, заяв (про звільнення – 24 канал), принаймні наразі, не було. Щодо Малюськи – дуже мало ймовірно оцінюю його відставку,
– наголосила Кравчук.
Також вона відзначила, що саме Президент України Володимир Зеленський повинен сказати, як оцінює роботу міністра оборони.
Кравчук прокоментувала і можливу відставку міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. "Теж нічого не чула, що могло б йому завадити залишитись на посаді", – сказала вона.
Кравчук прокоментувала можливі відставки: дивіться відео
Ймовірні відставки в уряді: що відомо
- Нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда заявив, що у жовтні планують відставку всього уряду.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував чутки.
- Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що відставка деяких міністрів відбуватиметься "добровільно-примусово".
- ЗМІ вважають, що Офіс Президента хоче змінити трьох міністрів, але заміни їм досі не знайшли.