Возле Мальты перевернулась лодка с мигрантами: найдены тела погибших, десятки людей спасли

Вблизи побережья Мальты перевернулась лодка с мигрантами, которая отправилась из Ливии. В результате инцидента есть погибшие, десятки людей удалось спасти.

Об этом сообщила береговая охрана Италии, пишет The Guardian.

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Что известно о трагедии возле Мальты?

Итальянские спасатели обнаружили 10 погибших после того, как лодка с мигрантами перевернулась в водах вблизи Мальты.

По данным береговой охраны Италии, судно отправилось из Ливии и перевозило около 60 человек. Инцидент произошел примерно в 45 морских милях к юго-востоку от Мальты.

В береговой охране отметили, что вблизи места аварии рыбацкая лодка смогла спасти около 48 человек, которые выжили. После этого Италия направила патрульное судно, которое уже подняло из воды 10 тел погибших. Поисково-спасательная операция продолжается под координацией мальтийских властей, которые также обратились за помощью в проведении операции. По словам спасателей, поиски продолжаются в районе, где было зафиксировано опрокидывание лодки и людей в воде.

Отметим, трагедия стала очередным случаем гибели мигрантов на центральном средиземноморском маршруте, который остается одним из самых опасных в мире. По данным Международной организации по миграции (IOM), с начала года во время попыток пересечения Средиземного моря погибли по меньшей мере 827 человек, а в прошлом году – более 1330.

Европейский Союз сотрудничает с властями Ливии, чтобы уменьшить поток мигрантов, в частности финансируя усиление пограничного контроля и поддерживая береговую охрану страны. Италия также продолжает политику сотрудничества с Ливией, включая обучение и техническую помощь для перехвата лодок с мигрантами в море.

Напомним, Politico пишет, что в Европейском Союзе готовят реформу миграционного законодательства, которая предусматривает усиление контроля за границами и новые правила депортации. В частности, речь идет об отправке искателей убежища, которым отказали, в специальные центры за пределами ЕС и расширение полномочий стран блока по задержаниям и запрета въезда. Инициатива вызывает критику правозащитников, которые предупреждают о возможных нарушениях прав человека.

Эти изменения вызывают споры. Критики говорят о рисках нарушения прав человека, тогда как сторонники считают их необходимыми для более эффективного контроля миграции.