Про це повідомила берегова охорона Італії, пише The Guardian.

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Що відомо про трагедію біля Мальти?

Італійські рятувальники виявили 10 загиблих після того, як човен із мігрантами перекинувся у водах поблизу Мальти.

За даними берегової охорони Італії, судно вирушило з Лівії та перевозило близько 60 людей. Інцидент стався приблизно за 45 морських миль на південний схід від Мальти.

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У береговій охороні зазначили, що поблизу місця аварії рибальський човен зміг врятувати близько 48 людей, які вижили. Після цього Італія направила патрульне судно, яке вже підняло з води 10 тіл загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває під координацією мальтійської влади, яка також звернулася по допомогу у проведенні операції. За словами рятувальників, пошуки тривають у районі, де було зафіксовано перекидання човна та людей у воді.

Зазначимо, трагедія стала черговим випадком загибелі мігрантів на центральному середземноморському маршруті, який залишається одним із найнебезпечніших у світі. За даними Міжнародної організації з міграції (IOM), від початку року під час спроб перетину Середземного моря загинули щонайменше 827 людей, а минулого року – понад 1330.

Європейський Союз співпрацює з владою Лівії, щоб зменшити потік мігрантів, зокрема фінансуючи посилення прикордонного контролю та підтримуючи берегову охорону країни. Італія також продовжує політику співпраці з Лівією, включно з навчанням і технічною допомогою для перехоплення човнів із мігрантами в морі.

Нагадаємо, Politico пише, що у Європейському Союзі готують реформу міграційного законодавства, яка передбачає посилення контролю за кордонами та нові правила депортації. Зокрема, йдеться про відправлення шукачів притулку, яким відмовили, до спеціальних центрів за межами ЄС та розширення повноважень країн блоку щодо затримань і заборони в'їзду. Ініціатива викликає критику правозахисників, які попереджають про можливі порушення прав людини.

Ці зміни викликають суперечки. Критики говорять про ризики порушення прав людини, тоді як прихильники вважають їх необхідними для ефективнішого контролю міграції.