Спецоперации СБУ нанесли россиянам значительный ущерб. Об этом заявил Василий Малюк в эксклюзивной колонке 24 Канала.

Что известно о спецоперациях СБУ?

Самой громкой операцией стала "Паутина" – удар по стратегической авиации России, последствия которого противник ощущает до сих пор. Также СБУ трижды успешно атаковала Крымский мост, что остается одним из ключевых символов режима Владимира Путина.

Значительные потери понес и российский флот. Морские дроны СБУ Sea Baby вывели из строя 11 вражеских кораблей, в результате чего Черноморский флот России был вынужден покинуть Севастополь и переместиться в другие порты. Это лишило Россию доминирования в Черном море.

Кроме того, СБУ применила новейшую разработку – подводный морской дрон Sub Sea Baby, который успешно поразил российскую субмарину в бухте Новороссийска.

Мы не "играем в карты", но спецоперации СБУ каждый раз становились козырем для Украины в общении с партнерами и пощечиной – в противостоянии с врагом,

– отметил Малюк.

Что известно об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины?