Спецоперації СБУ завдали росіянам значних збитків. Про це заявив Василь Малюк в ексклюзивній колонці 24 Каналу.
Що відомо про спецоперації СБУ?
Найгучнішою операцією стала "Павутина" – удар по стратегічній авіації Росії, наслідки якого противник відчуває й досі. Також СБУ тричі успішно атакувала Кримський міст, що залишається одним із ключових символів режиму Володимира Путіна.
Значних втрат зазнав і російський флот. Морські дрони СБУ Sea Baby вивели з ладу 11 ворожих кораблів, унаслідок чого Чорноморський флот Росії був змушений залишити Севастополь і переміститися до інших портів. Це позбавило Росію домінування в Чорному морі.
Крім того, СБУ застосувала новітню розробку – підводний морський дрон Sub Sea Baby, який успішно уразив російську субмарину в бухті Новоросійська.
Ми не "граємо в карти", але спецоперації СБУ щоразу ставали козирем для України у спілкуванні з партнерами та ляпасом – у протистоянні з ворогом,
– зазначив Малюк.
Що відомо про звільнення Василя Малюка з очільника Служби безпеки України?
Василь Малюк спочатку відмовився подавати у відставку, але пізніше написав заяву на вимогу президента Зеленського, повідомляла "Українська правда". Після цього глава держави повідомив про те, що ексочільник СБУ залишається в системі та продовжить знищувати ворога.
Про те, що Малюк написав заяву про відставку стало відомо 5 січня. Офіційно рішення підтримала Верховна Рада 13 січня. "За" проголосували 235 депутатів.
Тимчасово Службу безпеки України очолив Євген Хмара. Перед цим за підсумками особистої зустрічі з Хмарою Володимир Зеленський висловив щиру подяку командиру та всім бійцям українського спецпризначення за їхню надзвичайно важливу та ефективну бойову діяльність упродовж усього періоду повномасштабного вторгнення.