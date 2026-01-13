Спецоперації СБУ завдали росіянам значних збитків. Про це заявив Василь Малюк в ексклюзивній колонці 24 Каналу.

Що відомо про спецоперації СБУ?

Найгучнішою операцією стала "Павутина" – удар по стратегічній авіації Росії, наслідки якого противник відчуває й досі. Також СБУ тричі успішно атакувала Кримський міст, що залишається одним із ключових символів режиму Володимира Путіна.

Значних втрат зазнав і російський флот. Морські дрони СБУ Sea Baby вивели з ладу 11 ворожих кораблів, унаслідок чого Чорноморський флот Росії був змушений залишити Севастополь і переміститися до інших портів. Це позбавило Росію домінування в Чорному морі.

Крім того, СБУ застосувала новітню розробку – підводний морський дрон Sub Sea Baby, який успішно уразив російську субмарину в бухті Новоросійська.

Ми не "граємо в карти", але спецоперації СБУ щоразу ставали козирем для України у спілкуванні з партнерами та ляпасом – у протистоянні з ворогом,

– зазначив Малюк.

Що відомо про звільнення Василя Малюка з очільника Служби безпеки України?