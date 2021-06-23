Малыш вылетел из коляски: в Славянске водитель сбил ребенка и скрылся

В Славянске Донецкой области водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе коляску, в которой был 4-месячный младенец. В результате ребенок получил тяжелые травмы.

Малыш перевернулся на землю

Инцидент произошел еще 17 июня на улице Ярослава Мудрого. София Миколенко с сыном Мишей пыталась перейти дорогу на пешеходном переходе.

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Водитель сначала начал притормаживать, поэтому женщина двинулась, однако впоследствии он резко поехал в перед. София отскочила, но оттянуть за собой коляску не успела – автомобиль зацепил ее. Люлька оторвалась и полетела на тротуар. Там она перевернулась и ребенок упал на землю. Однако водитель даже не остановился.

Я хватаю ребенка без сознания на руки и изо всех сил бегу в детскую больницу, которая была рядом. Я медсестра этой больницы. Там сразу лечу в реанимацию и отдаю туда ребенка,

– вспомнила женщина.

Скорую помощь она не вызвала, а в полицию позвонила уже в больнице.

Миша 4 дня лежал в реанимации

У мальчика диагностировали перелом обеих теменных и затылочной костей, ушиб головного мозга, а также субарахноидальное кровоизлияние.

"У него была остановка дыхания. Ребенок был на грани жизни и смерти. 4 дня он боролся за жизнь в реанимации. Малыша постоянно рвало", – рассказала София.

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Сейчас ребенку уже получше. По словам женщины, Миша играет, ест и улыбается. Однако медики предупреждают, что черепно-мозговая травма – тяжелая. Ребенку нужно время на реабилитацию.

Водителя таки поймали

София рассказала, что 73-летнего водителя, который сбил коляску, догнал другой водитель и заставил его вернуться.

В полиции уже открыли уголовное производство. Кстати, сначала оно касалось статьи о нарушении правил безопасности дорожного движения. Однако после заключения медиков, дело переквалифицировали по статье о нарушении ПДД, повлекшем тяжкие телесные повреждения.