Пытали в подвале: что говорят местные о предателях Мамон, которые навели ракету на Грозу

11 октября СБУ обнародовало имена подозреваемых, которые навели ракету на магазин и кафе в селе Гроза. Ими оказались 30-летний Владимир Мамон и младший брат 23-летний Дмитрий Мамон. Старшего называют страшным человеком.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко пообщалась с жителями Шевченкового, что расположено рядом с селом Гроза. Там хорошо помнят старшего брата Владимира Мамона, который помог оккупантам совершить ракетный удар по Грозе.

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Старший Мамон – страшный человек

Как рассказала местная жительница, Владимира Мамона очень хорошо помнят за его ужасные поступки во время оккупации. Именно его называли страшным человеком. Он не сторонился издеваться над местными.

Говорят, именно старший сын был действительно страшным. Когда была оккупация, он в подвал людей затаскивал. Издевался. Очень жестокий, хоть и молодой парень. Сбежали они все сейчас,

– рассказала местная.

Во время оккупации Владимир Мамон и его младший брат активно сотрудничали с россиянами. Они были при так называемой "милиции" оккупантов.

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Местные подозревали Мамонов еще до информации от СБУ

Как говорится в материале NV, местные сразу после произошедшей 5 октября трагедии подозревали, что Мамоны к этому причастны. О них неоднократно отзывались как о палачах и коллаборантах, которым удалось бежать в Россию.

Лариса Шевченко (имя женщины изменено из соображений безопасности – 24 Канал) пережила оккупацию Грозы. За это время ее мужа угрожали убить, сына похитили в пыточную, а дом несколько раз обыскивали.

Женщина убеждена, что к этим военным преступлениям причастна семья Мамон. Именно они согласились сотрудничать с россиянами в начале оккупации. Их назначили так называемыми "полицаями".

Интересно, что женщина упоминала также о еще одном брате Александре и отце Сергее Мамоне. Она отмечает, что вся семья была коллаборантами.

Трагедия в Грозе: коротко