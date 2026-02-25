Развевалось море флагов: в Лионе в четвертую годовщину вторжения прошла масштабная манифестация

24 февраля во французском Лионе отметили четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. На центральной площади города Place des Terreaux собрались несколько сотен людей - украинцы и французы, которые пришли выразить поддержку и солидарность с Украиной.

В тот вечер над площадью развевалось множество украинских и французских флагов, сообщает 24 Канал.

Что происходило в Лионе?

Организаторами манифестации стали лионские франко-украинские ассоциации: Association pour la liberte d'Ukraine (Ассоциация за свободу Украины, создана в 2022 году), Comite Ukraine 33 (Комитет Украина 33, создан в 1980-х для борьбы за признание Голодомора геноцидом украинского народа), Lyon-Ukraine (Ассоциация Лион-Украина, создана в 2016).

На акцию были также пригласили представителей французской власти, которые передали слова поддержки.

Во время мероприятия звучали лозунги "Слава Украине" и государственный гимн. Участники демонстрировали фото украинских военнопленных с призывами к их освобождению, плакаты с надписью "Россия – страна-террорист", а также выражали благодарность Защитникам Украины.

В Лионе прошла манифестация: смотрите фото

Организаторы призвали к усилению защиты гражданской инфраструктуры от российских ракетных и дроновых атак, а также к возвращению в Украину насильно вывезенных детей и военнопленных.

Во время выступлений представители общин подчеркивали важность европейской солидарности в поддержке Украины и ее защите от российской агрессии. Участники акции также отметили поддержку мирного, справедливого и длительного мира для прекращения российской войны.

