В тот вечер над площадью развевалось множество украинских и французских флагов, сообщает 24 Канал.
Что происходило в Лионе?
Организаторами манифестации стали лионские франко-украинские ассоциации: Association pour la liberte d'Ukraine (Ассоциация за свободу Украины, создана в 2022 году), Comite Ukraine 33 (Комитет Украина 33, создан в 1980-х для борьбы за признание Голодомора геноцидом украинского народа), Lyon-Ukraine (Ассоциация Лион-Украина, создана в 2016).
На акцию были также пригласили представителей французской власти, которые передали слова поддержки.
Во время мероприятия звучали лозунги "Слава Украине" и государственный гимн. Участники демонстрировали фото украинских военнопленных с призывами к их освобождению, плакаты с надписью "Россия – страна-террорист", а также выражали благодарность Защитникам Украины.
В Лионе прошла манифестация: смотрите фото
Организаторы призвали к усилению защиты гражданской инфраструктуры от российских ракетных и дроновых атак, а также к возвращению в Украину насильно вывезенных детей и военнопленных.
Во время выступлений представители общин подчеркивали важность европейской солидарности в поддержке Украины и ее защите от российской агрессии. Участники акции также отметили поддержку мирного, справедливого и длительного мира для прекращения российской войны.
Недавно Макрон сделал ряд заявлений о войне
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости возобновления европейского диалога с Россией. Он подчеркнул, что этот процесс должен происходить постепенно, без наивности и давления на Украину.
В то же время Макрон стремится не зависеть от третьих сторон. По его словам, судьбу стран Европы не должны решать американцы, более того – ЕС находится в опасности из-за непредсказуемости политики Вашингтона и агрессивной торговли Китая.
3 февраля высший дипломатический советник Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн посетил Россию, где встретился со старшим помощником Путина – Ушаковым. СМИ утверждают, что стороны обсуждали важные политические вопросы и ситуацию в Украине.