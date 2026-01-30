Об инциденте сообщает издание Paris Match.
Смотрите также Путин согласился не просто так: что на самом деле скрывает идея энергетического перемирия
Что известно о нападении на галерею в Париже?
На фасаде галереи и прилегающих зданиях появились многочисленные антипутинские граффити. В частности, на витринах и стенах были надписи на английском и французском языках с оскорблениями в адрес Путина и России.
Кроме этого, правоохранители зафиксировали надписи "Справедливость для Эль-Хасена" – речь идет о 35-летнем Эль-Хасене Диарру, который недавно умер во время пребывания под стражей в полицейском участке 20-го округа Парижа.
Стены галереи разрисовали неизвестные
22-летняя Елизавета Кривоногих, также известная как Луиза Розова, уже несколько месяцев работает в Galerie L. Галерея специализируется на выставках российских и украинских художников, которые открыто выступают против войны. Основатели заведения подтвердили, что с октября девушка проходит там дуальное обучение и выполняет преимущественно техническую работу, связанную с организацией экспозиций и подготовкой каталогов.
Сама Кривоногих публично не комментировала слухи о возможной родственной связи с Путиным и не опровергала их. В Кремле же все подобные утверждения называют ложными.
Информация о том, что Елизавета Кривоногих может быть внебрачной дочерью президента России, начала появляться в мировых медиа еще в 2020 году. Известно, что она училась в Париже и впоследствии осталась там работать.
Путин ответил на письмо Мелании Трамп об освобождении украинских детей
Мелания Трамп получила ответ от Путина относительно возвращения украинских детей.
Хотя Мелания Трамп не обнародовала текст письма, она выразила осторожный оптимизм относительно результатов этих переговоров.