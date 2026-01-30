Об инциденте сообщает издание Paris Match.

Что известно о нападении на галерею в Париже?

На фасаде галереи и прилегающих зданиях появились многочисленные антипутинские граффити. В частности, на витринах и стенах были надписи на английском и французском языках с оскорблениями в адрес Путина и России.

Кроме этого, правоохранители зафиксировали надписи "Справедливость для Эль-Хасена" – речь идет о 35-летнем Эль-Хасене Диарру, который недавно умер во время пребывания под стражей в полицейском участке 20-го округа Парижа.

Стены галереи разрисовали неизвестные

22-летняя Елизавета Кривоногих, также известная как Луиза Розова, уже несколько месяцев работает в Galerie L. Галерея специализируется на выставках российских и украинских художников, которые открыто выступают против войны. Основатели заведения подтвердили, что с октября девушка проходит там дуальное обучение и выполняет преимущественно техническую работу, связанную с организацией экспозиций и подготовкой каталогов.

Сама Кривоногих публично не комментировала слухи о возможной родственной связи с Путиным и не опровергала их. В Кремле же все подобные утверждения называют ложными.

Информация о том, что Елизавета Кривоногих может быть внебрачной дочерью президента России, начала появляться в мировых медиа еще в 2020 году. Известно, что она училась в Париже и впоследствии осталась там работать.

