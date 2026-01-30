Про інцидент повідомляє видання Paris Match.

Що відомо про напад на галерею у Парижі?

На фасаді галереї та прилеглих будівлях з’явилися численні антипутінські графіті. Зокрема, на вітринах і стінах були написи англійською та французькою мовами з образами на адресу Путіна та Росії.

Крім цього, правоохоронці зафіксували написи "Справедливість для Ель-Хасена" – йдеться про 35-річного Ель-Хасена Діарру, який нещодавно помер під час перебування під вартою у поліцейському відділку 20-го округу Парижа.

Стіни галереї розмалювали невідомі

22-річна Єлизавета Кривоногих, також відома як Луїза Розова, вже кілька місяців працює в Galerie L. Галерея спеціалізується на виставках російських та українських митців, які відкрито виступають проти війни. Засновники закладу підтвердили, що з жовтня дівчина проходить там дуальне навчання і виконує переважно технічну роботу, пов’язану з організацією експозицій та підготовкою каталогів.

Сама Кривоногих публічно не коментувала чутки про можливий родинний зв’язок із Путіним і не спростовувала їх. У Кремлі ж усі подібні твердження називають неправдивими.

Інформація про те, що Єлизавета Кривоногих може бути позашлюбною донькою президента Росії, почала з’являтися у світових медіа ще у 2020 році. Відомо, що вона навчалася у Парижі та згодом залишилася там працювати.

