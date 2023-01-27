Травмированная нога и 128 пройденных километров: третий день марафона чеха на Донбасс

Пока мы занимаемся своими делами, волонтер Петр продолжает идти к своей цели. В прямом смысле слова. Через 3 дня чех на 128 километров приблизился к Донецкой области. В настоящее время он находится в Долинском районе Ивано-Франковской области. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала в прямой речи.

Чехи поражают мощной поддержкой

Меня поражает, как чехи поддержали эту идею. Мои знакомые просто выходят из своих домов и проходят марафон в несколько километров, чтобы показать свою солидарность.

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В то же время мне грустно из-за того, что знакомые из Закарпатья просто игнорируют это и не приобщаются к сбору. Вы знаете меня и знаете, что все деньги точно пойдут туда, куда надо. Даже мой друг чех, сейчас воюющий на Востоке Украины добровольцем, присылал деньги. Потому призываю поддержать сбор, ведь даже 10 гривен важны.

Присоединиться к сбору средств на дроны и автомобили для ВСУ можно, переведя деньги на карточку:4790 7299 1942 5850 (Владелец карты Иван Шманьо).

Друг Петра прошел марафон в поддержку Украины в Чехии / Фото предоставлено автором

У Петра появились компаньоны

За эти 3 дня встретил немало людей. Когда люди узнают, куда я иду, то предлагают деньги или какую-нибудь помощь. Но деньги я не беру, а говорю, чтобы переводили их на карту сбора для ВСУ.

Кстати, по дороге меня остановили полицейские и проверяли документы. Они были шокированы, когда узнали, что я иду в Донецкую область и спрашивали, не сошел ли я с ума. Но потом пожелали хорошей дороги и поблагодарили за поддержку Украины.

Владелец дома, где я арендовал ночлег, бесплатно набрал чан, чтобы я смог отдохнуть с дороги. Гостеприимство украинцев, как всегда, впечатляет.

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В общем, теперь путь несколько легче. Со мной есть друг Иван на автомобиле, и он возит мои вещи. Потому теперь страдают только ноги, но не спина. Кстати, он привез мою собаку Рокси. Поэтому имею компаньона в пути.

Из-за раненой ноги придется идти к врачу

Сегодня придется пойти к врачу. Я упал на скользкой дороге, и левая нога очень опухла. Переживаю, чтобы не было воспаления сухожилия, ведь впереди у меня более 1 тысячи километров. Да и темп мой из-за боли замедлился. Сразу после падения я шел 1 километр полтора часа.

Мне уже удалось собрать 52 тысячи крон и 11 тысяч гривен. В планах – полтора миллиона крон.

Петр уже миновал Закарпатскую область / Фото волонтера

Петр планирует собирать по 1 кроне за 1 пройденный шаг. Он отправился из города Хуст на Закарпатье и 24 февраля планирует дойти в Донецкую область. Следующий блог волонтера о пройденном пути и собранных деньгах читайте на сайте

через несколько дней.