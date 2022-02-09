Марцинкив заявил, что Ивано-Франковск готов принять посольство США в случае переезда из Киева

Руслан Марцинкив заявил, что Ивано-Франковск готов принять посольство США в Украине. Соответствующее заявление мэр сделал в ответ на информацию, что посольство рассматривает возможность переезда на Запад.

Марцинкив подчеркнул, что работникам дипломатического учреждения могут предложить часть локомотива ремонтного завода. Эту территорию огородят в соответствии с требованиями посольства.

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Прочитали, что посольство США рассматривает возможность переехать на Западную Украину. Так Ивано-Франковск готов помочь, принять,

– заявил Марцинкив.

Мэр отметил, что в целом Ивано-Франковск готов к приему посольств и других юридических лиц, которые захотят переехать на Запад.

Посольство США обсуждает возможность переезда

В феврале 2022 года СМИ сообщили, что посольство США в Киеве рассматривает возможность переехать на Запад Украины. В то же время окончательное решение пока не приняли. Представитель Госдепартамента подчеркнул: пока нечего сообщить.

Кроме того, посольство США в Киеве рассказало, что остается открытым для предоставления большинства консульских услуг.