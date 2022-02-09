Марцінків наголосив, що працівникам дипломатичної установи можуть запропонувати частину локомотиву ремонтного заводу. Цю територію обгородять відповідно до вимог посольства.
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Прочитали, що посольство США розглядає можливість переїхати на Західну Україну. То Івано-Франківськ готовий допомогти, прийняти,
– заявив Марцінків.
Мер зауважив, що загалом Івано-Франківськ готовий до приймання посольств та інших юридичних осіб, які захочуть переїхати на Захід.
Посольство США обговорює можливість переїзду
- У лютому 2022 року ЗМІ повідомили, що Посольство США у Києві розглядає можливість переїхати на Захід України. Водночас остаточне рішення наразі не ухвалили. Представник Держдепартаменту наголосив: наразі нічого повідомити.
- Окрім того, посольство США у Києві розповіло, що залишається відкритим для надання більшості консульських послуг.