Погиб от удара российского дрона: в Киеве простились с волонтером Мареком Русеком-Вольским

7 августа в Киеве, в костеле Святого Александра, простились с польским волонтером Мареком Русеком-Вольским. Он погиб во время гуманитарной миссии в Украине в результате российской атаки.

Об этом сообщает Суспильное.

Каким было прощание с Мареком Русеком-Вольским?

В церемонии приняли участие исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Андрей Боднар и временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

Во время церемонии Лукасевич подтвердил, что 42-летний волонтер погиб после попадания российского дрона в его автомобиль. В тот момент он в очередной раз направлялся в Харьковскую область с гуманитарной миссией.

По словам Лукасевича, Марека Русека-Вольского похоронят в Польше в соответствии с желанием его семьи.

Отдельно исполняющий обязаности главы МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X написал, что украинцы разделяют боль родных родственников и друзей волонтера и солидарны с ними в их скорби. Министр подчеркнул, что это ужасная, невосполнимая утрата.

Господин Марек доказал конкретными действиями, что солидарность – это не абстрактные лозунги... Он не остался в стороне, когда на территорию Украины пришла война, российская агрессия. Он сам садился за руль автомобиля, развозил помощь в прифронтовые регионы, в Харьковскую область. Он делал это по зову сердца. Это был его выбор. Выбор творить добро, помогать людям. И мы этого никогда не забудем,

– сказал Андрей Сибига.

В Киеве состоялось прощание с погибшим польским волонтером Мареком Русеком-Вольским / Фото из аккаунта Андрея Сибиги в соцсети Х

Что известно о гибели волонтера?

Марек Русек-Вольский погиб в конце июля во время очередной гуманитарной поездки в Харьковскую область. О его смерти 30 июля сообщили в группе "Вместе для Украины", администратором которой он был. Там отметили, что волонтера смертельно ранил российский дрон.

Известно, что с 2023 года Марек регулярно доставлял гуманитарную помощь в прифронтовые районы Украины. Он доставлял продукты, медикаменты, предметы первой необходимости, помощь для животных, а также участвовал в эвакуации мирных жителей. Незадолго до гибели волонтер сообщал, что участвует и в эвакуации тел погибших гражданских лиц с прифронтовых территорий.

О своих поездках в Украину Марек Русек-Вольский регулярно рассказывал на своей странице в фейсбуке, публикуя фотографии последствий российских обстрелов и разрушений в Харьковской области.