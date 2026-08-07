Про це пише Суспільне.

Яким було прощання із Мареком Русеком-Вольським?

У церемонії взяли участь виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, посол України в Польщі Андрій Боднар та тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасєвич.

Під час церемонії Лукасєвич підтвердив, що 42-річний волонтер загинув після влучання російського дрона в його автомобіль. У той момент він вкотре прямував на Харківщину з гуманітарною місією.

За словами Лукасєвича, поховають Марека Русека-Вольського у Польщі відповідно до волі його родини.

Окремо очільник МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі Х написав, що українці розділяють біль близьких рідних та друзів волонтера і поєднуються з ними в смутку. Міністр наголосив, що це жахлива, непоправна втрата.

Пан Марек довів конкретними діями, що солідарність – це не абстрактні гасла... Він не залишився осторонь, коли прийшла війна на територію України, російська агресія. Він сам сідав за кермо автомобіля, розвозив допомогу в прифронтові регіони, на Харківщині. Він робив це за покликом серця. Це був його вибір. Вибір творити добро, допомагати людям. І ми цього ніколи не забудемо,

– сказав Андрій Сибіга.

У Києві відбулося прощання з загиблим польським волонтером Мареком Русеком-Вольським / Фото з акаунту Андрія Сибіги у соцмережі Х

Що відомо про загибель волонтера?

Марек Русек-Вольський загинув наприкінці липня під час чергової гуманітарної поїздки на Харківщину. Про його смерть 30 липня повідомили у групі "Разом для України", адміністратором якої він був. Там зазначили, що волонтера смертельно поранив російський дрон.

Відомо, що з 2023 року Марек регулярно привозив гуманітарну допомогу до прифронтових районів України. Він доставляв продукти, медикаменти, речі першої потреби, допомогу для тварин, а також долучався до евакуації мирних жителів. Незадовго до загибелі волонтер повідомляв, що бере участь і в евакуації тіл загиблих цивільних із прифронтових територій.

Про свої поїздки в Україну Марек Русек-Вольський регулярно розповідав на своїй сторінці у фейсбуці, публікуючи фотографії наслідків російських обстрілів та руйнувань на Харківщині.