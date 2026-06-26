"Словно крысенёнок": украинская рестораторша рассказала, как принимала Путина в своём заведении

Украинская рестораторша Маргарита Сичкарь вспомнила о встрече с Владимиром Путиным в своём ресторане в Москве в конце 1990-х годов. Она поделилась подробностями ужина, который проходил под контролем спецслужб и с участием украинской и российской делегаций.

Об этом она рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

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Какое впечатление произвел на рестораторшу Путин?

По её словам, тогдашнего премьер-министра России Владимира Путина принимали в её ресторане "Гетман" на Арбате. Ужин также посетил тогдашний премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко, а организацию визита координировали дипломатические службы.

Сичкарь отметила, что накануне заведение фактически работало в режиме усиленной безопасности – ресторан проверяли спецслужбы, а продукты для блюд дополнительно контролировали как российские, так и украинские представители. Территория была окружена охраной, а доступ ограничен.

Она вспомнила, что впервые была удивлена внешностью Путина, который показался ей значительно ниже, чем она ожидала. По её словам, во время ужина он вел себя сдержанно, почти не говорил, внимательно наблюдал за окружающими и лишь изредка задавал краткие вопросы о блюдах. Он также напоминал Сичкар крысенёнка. Ресторатор также добавила, что между участниками ужина царила официальная атмосфера, а общение в основном происходило через делегации.

Во время интервью она в шутку прокомментировала вопрос о том, почему не отравила Путина, отметив, что не могла знать будущего. Отдельно Сичкарь высказала мнение, что российский президент не произвел на нее впечатления харизматичной личности.

Справочно. Маргарита Сичкарь в 1997 году открыла в Москве ресторан украинской кухни "Гетман", который стал ее единственным ресторанным проектом в России. Впоследствии она вернулась к развитию бизнеса в Украине, где открыла ряд известных заведений. Сегодня Сичкарь не связана с ресторанным бизнесом в России, а её дом под Киевом был разрушен во время российского нападения.

Напомним, по данным западных СМИ, Владимир Путин якобы перевез своих старших дочерей и внуков в усиленно охраняемую резиденцию "Валдай" из-за опасений возможных покушений и атак дронов. Комплекс, расположенный более чем в 400 километрах от Москвы, значительно укрепили системами ПВО и подземными укрытиями, а также дополнительными мерами безопасности. Журналисты отмечают, что в резиденции проживает также его партнерша Алина Кабаева с детьми, хотя официально это не подтверждается.