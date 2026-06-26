Про це вона згадала в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Дивіться також Російські "яструби" закликають Путіна посилити війну: не виключають і застосування ядерки, – ЗМІ

Яке враження на рестораторку справив Путін?

За її словами, тодішнього прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна приймали у її ресторані "Гетьман" на Арбаті. Вечерю також відвідав тоді прем'єр-міністр України Валерій Пустовойтенко, а організацію візиту координували дипломатичні служби.

Січкар зазначила, що заклад напередодні фактично працював у режимі посиленої безпеки – ресторан перевіряли спецслужби, а продукти для страв додатково контролювали як російські, так і українські представники. Територія була оточена охороною, а доступ обмежений.

Вона згадала, що вперше була здивована зовнішністю Путіна, який видався їй значно нижчим, ніж очікувала. За її словами, під час вечері він поводився стримано, майже не говорив, уважно спостерігав за оточенням і лише іноді ставив короткі запитання про страви. Він також нагадував Січкар щуреня. Рестораторка також додала, що між учасниками вечері переважала офіційна атмосфера, а спілкування здебільшого відбувалося через делегації.

Під час інтерв'ю вона жартома прокоментувала запитання про те, чому не отруїла Путіна, зазначивши, що не могла знати майбутнього. Окремо Січкар висловила думку, що російський президент не справив на неї враження харизматичної особистості.

Довідково. Маргарита Січкар у 1997 році відкрила в Москві ресторан української кухні "Гетьман", який став її єдиним ресторанним проєктом у Росії. Згодом вона повернулася до розвитку бізнесу в Україні, де відкрила низку відомих закладів. Сьогодні Січкар не пов'язана з ресторанним бізнесом у Росії, а її будинок під Києвом був зруйнований під час російської атаки.

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, Володимир Путін нібито перевіз своїх старших дочок і онуків до посилено охоронюваної резиденції "Валдай" через побоювання можливих замахів і атак дронів. Комплекс, розташований за понад 400 кілометрів від Москви, значно посилили системами ППО та підземними укриттями, а також додатковими заходами безпеки. Журналісти зазначають, що в резиденції проживає також його партнерка Аліна Кабаєва з дітьми, хоча офіційно це не підтверджується.