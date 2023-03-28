Начинают легализацию репараций, – политолог о предложении Симоньян "выкупить часть Украины"

Российская пропагандистка Маргарита Симонян предложила "выкупить украинские земли" за замороженные активы в Европе. Она заявила, что это будут называть "репарациями", в то время как Россия назовет это "покупками". Так пропагандистка начала легализировать репарации.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил политолог Тарас Загородний. Он отметил, что было уже решение ООН о выплате репараций Украине, за которое проголосовали многие страны, в частности, Венгрия и Турция. Тем временем пропагандистка предлагает "выкупить украинские земли" за арестованные 300 миллиардов долларов.

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"Думаю, что главное слово, что они легализуют, что такое "репарации". Никто никого продавать не будет", – заявил он.

Политолог убежден, что очень хорошо, что россияне начинают легализовывать сам факт, что Россия за что-нибудь будет платить. Он уверен, что это не случайно, ведь на российском телевидении ничего случайного нет.

"Тем более из уст госпожи Симоньян, которая возглавляет Russia Today. Одна из "топовых" пропагандистов. Так что, хорошее начало", – рассказал он.

Старая российкая риторика

Маргарита Симоньян заявила, что России нужны те, "кто якобы хочет быть с ними". Мол, Львов им не нужен. Тарас Загородний отметил, что, то, что говорит российская пропагандистка – это старая российская стратагема.

Они планировали захватить всю Украину, но Запад Украины они не собирались захватывать, то есть по Збручу. Это у них давняя история. "Западную Украину мы отдаем Европе, а все остальное – забираем себе",

– заявил политолог.

Начинает ли Россия легализовать репарации: смотрите видео

Киев – "ядро" Российской империи

По его мнению, россиянам все равно нужен Киев. Ведь эта империя не может жить без собственного "ядра", которое за границей.

"А Киев для них является "ядром империи", от которого еще со времен Ивана III, они начали строить свою мифологию. Вокруг которого строилась империя, что они "наследники" Владимира Крестителя", – рассказал он.

Поэтому, убежден Загородний, Украина очень важный "элемент" существования Российской империи.

"Поэтому, Киев, конечно, нужен. И от этого они не отступятся, потому что есть такое понятие как "ядро империи". Вот "ядро империи" не может быть за границей", – подчеркнул он.

Все потому, считает политолог, что без этого "скрепляющая" структура российского народа и империи начинает разрушаться. И россияне отлично понимают, на чем построена их империя.

По его словам, Путин на первых этапах пытался отступить именно от вопроса Киевской Руси. Мол, является ли Россия ее "наследницей".

"Но они не смогли этого сделать, ведь настолько укоренена в их истории привязка к Киеву, что они не могут здесь ничего сделать. И они вынуждены для существования собственной империи воевать, в частности, нацеливаться на Киев", – подытожил он.

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