"Вспоминайте мужчину, который сам себе вырезал аппендикс": Симоньян дала "мобикам" циничные советы
Российские оккупанты жалуются на обеспечение в холодное время года. Однако пропагандистка Маргарита Симоньян считает, что все так и должно быть.
Симоньян записала видео, на котором обратилась к мужчинам. Она отметила, что кто-то из военных посмей пожаловаться на керамическую плитку, плохо закрепленную на стене.
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"Это, в конце концов, война. Вы ведь мужчины. Что-то надо потерпеть. Привыкайте, что надо быть суровыми", – заявила пропагандистка.
О чем говорила пропагандистка
Симоньян рассказала для русских оккупантов историю. Она заявила, что когда-то "настоящий русский муж Рогозов" вырезал сам себе аппендикс в антарктической экспедиции. На это он решился, потому что больше не было медиков.
Он сам диагностировал острый аппендицит. Сделал себе укол новокаина и наощупь 2 часа вырезал аппендикс. Он переживал двух людей, которые не были врачами, но показал, какой укол сделать, если кто-то потеряет сознание. Переживал, что кому-то другому будет плохо, – сказала пропагандистка убийц.
Она добавила, что врач даже сам себя зашивал, а затем снимал швы. Ввиду такой истории, как отметила Симоньян, современные россияне вообще не имеют права жаловаться.
"Когда нам хочется плакать, то нужно вспоминать этого врача. Фильтруйте это все и вспоминайте этого хирурга, который на холоде сам себе скальпелем вырезает аппендикс", – добавила пропагандистка.
Обратите внимание – заявления российских пропагандистов: смотрите видео
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