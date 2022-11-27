Сімоньян записала відео, на якому звернулася до чоловіків. Вона зазначила, що хтось з військових посмів поскаржитись на керамічну плитку, яка погано закріплена на стіні.
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"Це, зрештою, війна. Ви ж чоловіки. Щось ж треба потерпіти. Звикайте, що треба бути суворими", – заявила пропагандистка.
Про що говорила пропагандистка
Сімоньян розповіла для російських окупантів історію. Вона заявила, що колись "справжній російський чоловік Рогозов" вирізав сам собі апендикс в антарктичній експедиції. На це він зважився, бо більше не було медиків.
Він сам собі діагностував гострий апендицит. Зробив собі укол новокаїну й навпомацки 2 години вирізав апендикс. Він переживав за двох людей, які не були лікарями, але показав, який укол зробити, якщо хтось втратить свідомість. Переживав, що комусь іншому буде погано, – сказала пропагандистка вбивць.
Вона додала, що лікар навіть сам себе зашивав, а потім знімав шви. Зважаючи на таку історію, як зазначила Сімоньян, сучасні росіяни взагалі не мають права жалітися.
"Коли нам хочеться плакати, то треба згадувати цього лікаря. Фільтруйте це все й згадуйте цього хірурга, який на холоді сам собі скальпелем вирізає апендикс", – додала пропагандистка.
Зверніть увагу – заяви російських пропагандистів: дивіться відео
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