"Нам нужен вице-президент по пропаганде": Симоньян спалилась, отвечая на твит Маску

Симоньян спалилась, что является пропагандисткой. Шутка Илона Маска, очевидно, вышла из-под контроля.

Илон Маск написал в твиттере, что ищет в свою компанию вице-президента по пропаганде. Симоньян первой подняла руку. Об этом пишет 24 Канал.

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Готова на полставки: Симоньян хочет сменить работу

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян написала, что готова устроиться к Илону Маску на полставки. Очевидно, она видит уже меньше возможностей в "раша тудей". А как же рассказы о бедном и ничтожном Западе? И это придется в США переехать.

Однако самым интересным моментом является то, что она сама признала себя пропагандисткой. Хотя это давно не новость.



Симоньян хочет быть пропагандисткой Маска / Скриншот

Однако кто знает, возможно, Маск и сам уже сотрудничает с российской пропагандистской машиной. Ведь Twitter отменил ограничения для аккаунтов Путина и ведомств России.

Почему Маск может умышленно подыгрывать Кремлю.