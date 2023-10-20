Варваров надо уничтожать: Симоньян выдала очередной бред

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян продолжает генерировать одиозные заявления. Теперь она размышляла на тему варваров.

Оппозиционный журналист Игорь Яковенко вместе с 24 Каналом объяснил разницу между варварами и не варварами. Ответ очевиден.

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Чушь Симоньян

На своей странице в соцсети Х (бывшая Твиттер) Маргарита Симоньян высказалась о событиях в Секторе Газа.

"Древнейшую церковь разбомбили. Тот, кто отвечает на варварство варварством – варвар", – написала она.

Вероятно, пропагандистка имела в виду обстрел, под который попала Греческая православная церковь в Секторе Газа. Однако отметим, что Россия занимает антиизраильскую позицию и ранее сообщалось о ее поддержке боевиков ХАМАС.

Цивилизованные люди, страны отвечают уничтожением варваров. Так было всегда. И сейчас на варварство ХАМАС отвечает Израиль решением уничтожить. Здесь важно уничтожить боевое ядро варваров, а не страну. Вот разница между варварами и не варварами,

– объяснил оппозиционный журналист.

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Соответствующая разница между Украиной и Россией. Что касается ведения войны.

"В Украине каждый день от ударов российский ракет гибнут люди. От беспилотников в России ни один мирный не погиб. Именно поэтому в России войну не чувствуют, потому что никто не погибает, а в Украине вот это происходит. Вот какая разница между варваром и не варваром", – добавил Яковенко.

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