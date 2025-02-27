Европа имеет силу давить на Россию, – глава МИД Эстонии

У Европы достаточно силы, чтобы давить на Россию и влиять на переговоры по войне в Украине. Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна считает, что замороженные активы России и санкции являются ключевыми рычагами давления.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его интервью для RND. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что Европа должна активно участвовать в переговорах по прекращению войны в Украине.

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Европа должна сохранить позицию по отношению к России в переговорах

Он также добавил, что ЕС имеет рычаги влияния на Россию.

Если Европа и Украина объединятся, а украинцы будут достаточно сильны, чтобы не согласиться на плохое соглашение, тогда Соединенным Штатам придется принять слово Европы за столом переговоров,

– сказал Тсахкна.

По его словам, Россия хочет вернуть 220 миллиардов евро замороженным активам и отменить санкции против своей экономики, но это решение зависит от Европы, а не от США.

Мы, европейцы, имеем большую силу, чтобы давить на Россию в переговорах,

– подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что сейчас Европа имеет сильную позицию, которую нужно защищать.

Для России эта война– это не только завоевание территории в Украине, но и изменение всей архитектуры европейской безопасности. Путин хочет прекратить присутствие НАТО в регионе, но это имеет фундаментальное значение для нашей безопасности,

– подчеркнул Тсахкна.

Министр подчеркнул, что нельзя допустить плохое соглашение без сильного влияния Европы и Украины, ведь это недопустимо.