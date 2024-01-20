Девушка из мариупольского роддома поставила подпись за Путина и работает в фонде Кремля

В марте 2022 года Россия цинично обстреляла роддом в Мариуполе. Тогда весь мир облетела фотография известного украинского фотожурналиста Евгения Малолетки. На кадрах была беременная жительница Мариуполя Марианна Вышемирская.

Тогда Россия отрицала факт обстрела, назвав фото "постановочными", а беременную – блогером, которая якобы сыграла роль "сразу двух беременных женщин". Несмотря на весь пережитый ужас, пострадавшая Марианна Вышемирская уехала в Россию и теперь активно агитирует за Путина и получила за это должность в Москве.

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Что известно о нынешней циничной деятельности Вышемирской

Марианна Вышемирская 19 января опубликовала в своем инстаграме сообщение, в котором кичилась, что поддерживает Владимира Путина на выборах президента.

Она заявила, что, будто бы, "как и большинство россиян, поддерживает Владимира Владимировича".

"Сейчас, несмотря на санкции и все проблемы, Россия динамично "развивается". Защищает своих граждан и работает над тем, чтобы завтра было лучше, чем вчера. Не удастся отрицать, что это связано с личностью одного конкретного человека, под общим руководством" которой осуществляется принятие правильных, как мы видим по результатам, решений", – написала Вышемирская по методичкам Кремля.



Вышемирская, которую вместе с ребенком чуть не убила Россия, поддерживает Путина

Люди в комментариях под ее сообщением не сдерживают эмоций и вспоминают ей, что на самом деле она делает и как далеко зашла:

" Путин чуть не убил вашего ребенка , а вы ставите за него подпись. Даже Оруэлл в гробу перевернулся";

, а вы ставите за него подпись. Даже Оруэлл в гробу перевернулся"; "Думаю, 30 серебряников – ваша цена";

"Люди без мышления. Путин ради своих амбиций войной пришел в соседнюю страну, оккупировал чужие территории, а она его восхваляет";

"Вы свои фотки посмотрите, как вы до войны жили и как сейчас. В какую сторону экономика у вас развивается? Негативный рост. Хоть бы чуть-чуть головой думала";

"Забыла, пожалуй, как российская пропаганда обвиняла ее на весь мир в участии в постановке сразу за 2 женщины";

"Запроданка".

Следует заметить, что в инстаграме Вышемирской уже очень много пропагандистских материалов. Она то дает комментарии пропагандистам, которые ее называют "мариупольской мадонной", то поздравляет с "днем победы", то показывает "гуманитарные миссии" на Донбасс от фонда Путина.

Кстати, Марианна Вышемирская в Москве получила должность руководителя "комитета социальных инициатив" в прокремлевском фонде "Родина". Кроме того, она снимает неправдивые ролики о "восстановлении" Мариуполя и даже берет интервью у пленных бойцов "Азова".

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