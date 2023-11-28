Личная месть Буданову: какими металлами могли отравить сотрудников

Стало известно, что отравление получили некоторые сотрудники ГУР и жена Кирилла Буданова Марианна. Это можно считать свидетельством того, что Россия продолжает охотиться за главой украинской военной разведки.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, председатель Службы внешней разведки в 2020-2021 годах Валерий Кондратюк. По его мнению, отравление в ГУР является целенаправленной операцией России.

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Что означает отравление сотрудников ГУР

В ходе обследований в организме отравленных были обнаружены тяжелые металлы, а именно мышьяк и ртуть. Эти вещества нельзя получить просто так получить, и тем более они не могут просто так попасть в организм людей.

"Я бы рассматривал как главную версию (инцидента – 24 Канал) деятельность российских спецслужб, а именно целенаправленное отравление. ГУР организует такие очень болезненные (для России – 24 Канал) вещи, как перенос войны на территорию России, дерзкие рейды РДК и попытка поджечь Кремль. Это очень личные вещи для Путина – и понятно, что (отравление – 24 Канал) – это личная месть Путина", – подчеркнул разведчик.

Это далеко не первая попытка покушения на Кирилла Буданова, которые по состоянию на сегодняшний день уже обсчитывают десятками. Сюда относят и диверсионно-разведывательные группы оккупантов, охотившихся на него лично, и ракетные атаки на здание ГУР, в котором работает руководитель разведывательного управления. Именно поэтому отравление нельзя расценивать иначе, чем покушение на убийство.

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"Именно так и происходят террористические акты: они (террористы – 24 Канал) изучают объекты возможной атаки, а дальше определяют (цель – 24 Канал), которая является для них наиболее доступной. И если до первого лица трудно дотянуться, тогда они наносят удар именно по окружению и близким людям", – объяснил Кондратюк.

Путин хотел сделать больно непосредственно Буданову, и его подчиненные не атаковали главу ГУР только потому, что не смогли до него "дотянуться".

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