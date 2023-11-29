Марианну Буданову отравили, в частности, мышьяком и ртутью, – источники

Жену главы Главного управления разведки Марианну Буданову отравили. Источники в ГУР рассказали, какие вещества обнаружили в его организме.

Марианну Буданову отравили мышьяком и ртутью. Об этом 24 Каналу рассказали источники в разведке.

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Марианна Буданова завершает курс лечения

Представитель ГУР Андрей Юсов ранее рассказал 24 Каналу, что сейчас Марианна Буданова проходит курс лечения.

Состояние жены главного разведчика страны, к счастью, удовлетворительное – скоро ее должны выписать, ведь курс подходит к концу.

Напомним, что новость об отравлении жены Кирилла Буданова всколыхнула всю страну утром 28 ноября. СМИ сообщили, что Марианна Буданова отравилась тяжелыми металлами и впоследствии это официально подтвердили в разведке.

В ГУР подчеркнули, что эти вещества не используются в быту и военном деле.

Между тем источник "РБК-Украина" в ГУР отметил, что пока неизвестно, было ли это "разовое отравление" или "отравляли ее в течение какого-то времени порционно". Пока что инцидент расследуют как попытку убийства.

Отравились еще несколько работников ГУР

В источниках Украинской правды рассказали, что Марианну Буданову "скорее всего отравили через еду". Однако она была не единственной, у кого обнаружили симптомы.

Сообщается, что, кроме Будановой, отравились еще несколько работников разведки. Дело в том, что Марианна Буданова небольшая с маленьким весом, так что симптомы у нее проявились быстрее.

Все разведчики с отравлением тоже находятся в больнице.

Ранее глава ГУР рассказывал, что живет с женой в своем кабинете. Однако у самого Кирилла Буданова отравления не установлено – с его здоровьем все хорошо.

Политтехнолог Сергей Гайдай в эфире Radio NV предположил, что к этим событиям может быть причастна Россия. Ведь отравление – типичный почерк российских спецслужб. Он отметил, что Буданов и его родные являются логической целью страны-агрессора.

С 2014 года на Кирилла Буданова было совершено не менее 10 покушений.