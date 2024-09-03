Спасала раненых Героев с первых дней войны: на фронте погибла капитан медслужбы Мария Дыхтяр

На фронте при исполнении служебных обязанностей погибла капитан медицинской службы Мария Дыхтяр. В мирной жизни она была врачом, на фронте спасала жизни бойцов еще со времени АТО.

В 63 батальоне рассказали, что Мария погибла 2 сентября при исполнении служебных обязанностей по защите Родины. Военнослужащая была награждена орденом "За мужество" III степени и медалью "За спасенную жизнь".

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Что известно о трагедии

На щите капитан медицинской службы Мария Владимировна Дыхтяр. Погибла 2 сентября 2024 года при исполнении служебных обязанностей по защите Родины... Маричка, Маруся, Владимировна, Пантера... Как так? Боль. Невыразимая боль,

– написали в батальоне.

Там отметили, что это трудно воспринять, в это трудно поверить.

"Нам всем будет трудно без тебя. Потому что ты была солнышком. Наш батальон осиротел на замечательного и светлого человека. Но ты будешь с нами всегда. Любим тебя", – заявили военные.

Редакция 24 Канала искренне сочувствует родным Марии Дыхтяр.

В Сокальском городском совете написали, что Мария Дыхтяр была одной из первых женщин-добровольцев, которые решились все оставить в мирной жизни и пойти служить ради спасения защитников Украины.

На фронте погибла Мария Дыхтяр / фото 63 батальона

Военный медик на войну ушла еще до начала полномасштабного вторжения:

была участником АТО, три года – начальницей медицинской службы в 25 отдельном мотопехотном батальоне "Киевская Русь";

в первые дни российско-украинской войны снова пошла работать военным медиком;

служила в зоне активных боевых действий, ежедневно спасала раненых Героев.

Она спасла сотни жизней собратьев, иногда вывозила ребят из-под обстрелов, рискуя своей жизнью,

– заявили в городском совете.

Военнослужащая родом из села Борок Червоноградского района Львовской области. Дома у Марии Дыхтяр остались мама и сын Владимир.