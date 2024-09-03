У 63 батальйоні розповіли, що Марія загинула 2 вересня при виконанні службових обов'язків із захисту Батьківщини. Військовослужбовця була нагороджена орденом "За мужність" III ступеня та медаллю "За врятоване життя".

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Що відомо про трагедію

На щиті капітан медичної служби Марія Володимирівна Дихтяр. Загинула 2 вересня 2024 року при виконанні службових обов'язків по захисту Батьківщини… Марічка, Маруся, Володимирівна, Пантера… Як так? Біль. Невимовний біль,

– написали в батальйоні.

Там зазначили, що це важко сприйняти, в це важко повірити.

"Нам усім буде важко без тебе. Бо ти була сонечком. Наш батальйон осиротів на чудову і світлу людину. Та ти будеш з нами завжди. Любимо тебе", – заявили військові.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним Марії Дихтяр.

У Сокальській міській раді написали, що Марія Дихтяр була однією з перших жінок-добровольців, які наважилися усе залишити в мирному житті та піти служити заради порятунку захисників України.

На фронті загинула Марія Дихтяр / фото 63 батальйону

Військовий медик на війну пішла ще до початку повномасштабного вторгнення:

була учасником АТО, три роки – начальницею медичної служби у 25 окремому мотопіхотному батальйоні "Київська Русь";

у перші дні російсько-української війни знову пішла працювати військовим медиком;

служила у зоні активних бойових дій, щодня рятувала поранених Героїв.

Вона врятувала сотні життів побратимів, іноді вивозила хлопців з-під обстрілів, ризикуючи своїм життям,

– заявили у міській раді.

Військовослужбовиця родом з села Борок Червоноградського району Львівської області. Вдома у Марії Дихтяр залишились мама та син Володимир.