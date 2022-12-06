В Донецке от обстрелов оккупантов погибла колаборантка Пирогова

Российские оккупанты продолжают обстреливать Донецк обвиняя в этом ВСУ. Захватчики страдают от своих же атак. Во время очередного обстрела погибла предательница - так называемая депутат "парламента" квазиреспублики "ДНР" Мария Пирогова.

О смерти коллаборантки сообщили оккупационные медиа. Отмечают, что Пирогова погибла недалеко от ЦУМа в Ворошиловском районе.

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Смерть Пироговой подтвердила местная так называемая "народная милиция", ее тело уже опознали родственники.

Известно, что при обстреле россиян погибли еще по меньшей мере 5 мирных жителей Донецка. Поэтому, конечно, оккупанты будут всячески отрицать причастность к обстрелам. Однако именно они обстреливают центр Донецка.

Кратко о погибшей изменнице

Мария Пирогова – так называемая депутат "парламента" квазиреспублики "ДНР".

оккупанты поют песню о "свете души" погибшей - мол, она помогала русским боевикам и волонтерила.



Пирогова погибла во время обстрела Донецка / Фото телеграмм-каналы

Что происходит в оккупированном Донецке

Российские оккупанты все чаще обстреливают жилые кварталы Донецка обвиняя в атаках ВСУ. Наши защитники не имеют к этому никакого отношения.

ВСУ наносят удары только по базам оккупантов, складах и важных для россиян объектах.

Так, в ночь на 5 декабря в Донецк пришел мощный "хлопок". В результате взрывов вспыхнули пожары: в парке "Сокол" возле ТЦ "Континент", на проспекте Дзержинского и на улице Артема.

Раньше "хлопок" зацвел и в оккупированном индустриальном городке Шахтерске в Донецкой области. Там загорелся пожар на нефтебазе.

Это уже не первый случай, когда к оккупантам приходит "хлопок" и устраивает пожар на нефтебазе в оккупированном районе Донецка.

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