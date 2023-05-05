Защитил украинский флаг кулаками от россиянина: что известно о нардепе Мариковском

Украинский депутат Александр Мариковский отметился тем, что в Турции он защитил наш флаг от представителя российской делегации. За флаг даже началась драка.

Александр Мариковский – народный депутат Украины 9-го созыва. 24 Канал подробнее расскажет о биографии нардепа и его достижениях.

Обратите внимание На саммите в Турции украинский делегат дал по роже россиянину из-за флага Украины

Что известно о Мариковском

Александр Мариковский – заместитель председателя комитета по экологической политике в Верховной Раде Украины с 29 августа 2019 года.

Он окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко с дипломом магистра с отличием. К тому же Мариковский выпускник Украинской школы политических студий 2014 года.

В 2015 году депутат основал "Центр контент-анализа". Он директор консалтингового агентства и IT-компании.

Также Мариковский активный член "Автомайдана", и являлся членом Общественного совета при Минприроды.

На сегодняшний день Мариковский является советником государственного секретаря Министерства информационной политики Украины.



Александр Мариковский – народный депутат / фото из фейсбука Александра Мариковского

Баллотирование Мариковского

В 2019 году на парламентских выборах он был кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" – №91 в списке. На время выборов Мариковский был генеральным директором ООО "Медиатека" и беспартийным.

Защита животных от жестокости

12 декабря 2019 года Мариковский вошел в состав межфракционного объединения "Гуманная страна". Его создали по инициативе UAnimals по популяризации гуманистических ценностей и защиты животных от жестокости.

Мариковский – разработчик GovVoice

Депутат разработал централизованную модель управления государственными коммуникациями GovVoice. Также он является разработчиком базы регистрации экологических проблем и является экспертом по информационной политике, электронному управлению, экологии и антикоррупционной политике.

К теме В следующий раз отправим Вирастюка: Арахамия отреагировал на драку из-за флага в Турции

Битва за украинский флаг в Турции

4 мая этого года во время Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества в Турции российский делегат вырвал у Мариковского из рук украинский флаг. Однако депутат решил вернуть флаг силой, нанеся удары по лицу россиянина.

Битва Мариковского за флаг Украины: смотрите видео