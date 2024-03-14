Подруга Путина Ле Пен вспомнила об Украине и поддержала ее
Источник:Марин Ле Пен
Подруга российского президента Владимира Путина Марин Ле Пен неожиданно высказалась в поддержку Украины. В то же время ранее у нее уже бывали "просветления".
Одна из самых пророссийских политиков Евросоюза, лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, неожиданно поддержала Украину. В то же время она убеждена, что война России против Украины неизбежно закончится переговорами.
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Украина должна оказаться в благоприятной ситуации
По словам Ле Пен, они обязаны выразить украинцам свою поддержку.
Напав на Украину, РФ спровоцировала войну на пороге ЕС и самый драматический за последние 20 лет геополитический кризис,
– заявила французский политик.
По ее словам, цель Франции и ее союзников должна заключаться в том, чтобы тогда, "когда придет время, Украина оказалась в наиболее благоприятной ситуации для восстановления своей территориальной целостности".
Однако Ле Пен и ее партия воздержались от голосования за соглашение по безопасности между Украиной и Францией в феврале 2024 года.
Ле Пен и ее партия близки с режимом Путина
- Во Франции началось активное обсуждение связей партии Марин Ле Пен с Россией. Толчком к дискуссии стало расследование украинских хакеров. Оно получило широкую огласку во Франции. Сейчас это одна из главных тем в стране, поскольку Марин Ле Пен является одной из возможных кандидаток на президентские выборы 2027 года.
- Французские издания отмечают, что документы, обнародованные украинскими хакерами и проанализированы Mediapart, свидетельствуют о тисные контакты между российскими властями и Марин Ле Пен.
- Переписка между "специальным представителем" Путина и Ле Пен состоялась после оккупации Крыма в марте 2014 года. В феврале того же года она встретилась с Путиным, а в сентябре уже получила кредит в размере 9 миллионов евро от Первого чешско-российского банка.