Ее больше нет, – у Зеленского показали жуткое фото с Марьинки
Источник:Андрей Ермак
Россияне фактически полностью разрушили Марьинку в Донецкой области. Там уже нет людей, здания превратились в сплошную развалину.
Жуткие фотографии города показал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он также заговорил об ответственности россиян за все, что они сделали в Украине.
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Что осталось с Марьинки
Марьинка. Ее больше нет. Так выглядят последствия деятельности террористической России,
– написал Ермак.
Чиновник отметил, что россияне мало чем отличаются от ИГИЛ.
Россия полностью уничтожила Марьинку в Донецкой области / Фото с телеграммы Ермака
"Русский мир". До него Марьинка жила и процветала. Какова должна быть расплата россиян за Марьинку и другие украинские города? За преступления и убийства?" – заметил Ермак.
Он также сказал, что говорится о:
- трибунале;
- санкционной петле;
- военное уничтожение на поле боя;
- изоляцию;
- справедливый пересмотр российской истории, включая времена Второй мировой;
- репарации;
- демилитаризацию;
- крушение режима.
"Мы сделаем это", – пообещал Андрей Ермак.
Оккупанты радуются разрухе, которую они принесли
Российские захватчики еще 4 марта обнародовали фото из полностью уничтоженной Марьинки и злорадствовали над тем, что сделали с городом.
"Когда вы слышите приходящее на мысль слово "апокалипсис" – конец света, конец жизни, что-то страшное и необратимое, но вот такое сейчас", – заявили враги.
Что происходит в Марьинке
Журналист Денис Казанский показал кадры, как выглядит Марьинка после вражеских обстрелов. Ведь россияне ежедневно стреляют по городу и уже фактически уничтожили его до основания.
Оккупанты превратили Марьинку в пустырь / Фото телеграм-канала Дениса Казанского
Фактически в каждом возведении Генштаб ВСУ рассказывает, что оккупанты атаковали Марьинку. Ведь там проходит фронт, оккупанты же не оставляют попыток продвинуться.
Где расположена Марьинка: смотрите карту