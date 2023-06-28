"Мы держимся на руинах": штурмовики показали уникальные кадры из Марьинки

Вооруженные Силы Украины удерживают Марьинку под российскими штурмами уже около 16 месяцев. Город подвергается постоянным обстрелам.

Враг кроет город всеми доступными видами вооружения. Штурмовики показали, как сегодня выглядят бои за Марьинку. Об этом стало известно в материале проекта "Український Свідок".

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Уникальные кадры из Марьинки

Военнослужащий с позывным "Колобок" служит с 2016 года. Свой первый бой мужчина принял на Донбассе. Тогда он еще не знал, как действительно выглядит война.

"Колобок" и его собратья, которым удалось выжить во время оцепления, 15 километров шли пешком в Лиман. Потом они выходили из окруженного Лимана. Военный рассказал об особенностях работы своего штурмового подразделения.

Мы универсальны. Если мы слышим, что противник снова пробует к нам лезть, то у нас все слаженно. Каждый знает, что ему делать. С подразделением повезло, никто не боится,

– отметил боец.

Во время одного из боев в Марьинке наши штурмовики обманули врага, имитируя штурм.

"Бросили дымовые гранаты, потом F1 – и начали кричать, что идем на зачистку. И начали работать из стрелкового оружия. Противник отошел", – рассказал "Колобок".

По словам военного, бои в Марьинке не равны. Наши защитники работают со стрелковым оружием и им помогает артиллерия. А у оккупантов танки выезжают на позицию и начинают бить с 20 метров и разбирать здания.

После этого пробует идти их пехота. Марьинка – это город на руинах, здесь нет ни одного уцелевшего здания,

– рассказал мужчина.

В то же время россияне продолжают уничтожать город всем доступным оружием: артиллерией, минометами, авиацией, фосфорными бомбами, противотанковыми ракетами. Минометы не умолкают ни на минуту. Также, как отмечает "Колобок", террористы сбрасывают с дронов газовые снаряды. Если боец попадает под его действие, то выполнять боевое задание он больше не способен.

"Марьинка – это стальной щит для Курахового. Противника нужно сдерживать любой ценой. Потому что если начнутся бои в городе, то мы его потеряем", – подчеркнул "Колобок".

Как выглядит сейчас Марьинка: смотрите видео

Ситуация на Марьинском направлении

В Генштабе ВСУ 28 июня рассказали, что противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районах Марьинки и Победы – успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Марьинки и Красногоровки. В то же время произвел артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. В частности, Марьинки, Ильинки и Победы Донецкой области.