Ад на земле: новые кадры из уничтоженной россиянами Марьинки
Источник:Игорь Лачен
Апокалиптические фото из полностью разрушенной Марьинки несколько дней назад всколыхнули мир. Города, где до прихода "русского мира" на украинские земли бурлила жизнь, больше не существует.
В сети появились новые жуткие кадры из Марьинки. Как выглядят руины города – смотрите дальше в материале 24 Канала.
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Город, полностью уничтоженный российской армией
Заметим, что бои за Марьинку на Донетчине начались еще в 2014 году. Украинским защитникам тогда удалось удержать город.
Впрочем, после начала полномасштабного вторжения оккупанты начали активно обстреливать и уничтожать Марьинку. Сейчас на месте, где до прихода россиян проживали примерно 10 тысяч человек, остались сплошные руины и пустота.
Обратите внимание Хуже, чем в фильмах об апокалипсисе: жуткие фото полностью разрушенной Марьинки
Недавно вид Марьинки с неба всколыхнул мир
- Кадры, снятые с неба, показывающие, что сделали россияне с Марьинкой, просто ужасают. Российские оккупанты продолжают регулярно обстреливать город.
- Страна-террористка обязательно поплатится за все свои преступления. Как отметил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, россияне мало чем отличаются от террористической группировки ИГИЛ.
- Наказание для врага должно быть справедливым и бескомпромиссным. Речь идет о трибунале, санкционной петле, военном уничтожении на поле боя, изоляции, справедливом пересмотре российской истории, включая времена Второй мировой, репарации, демилитаризацию и "крах режима", пояснил Ермак.