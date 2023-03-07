Ад на земле: новые кадры из уничтоженной россиянами Марьинки

Апокалиптические фото из полностью разрушенной Марьинки несколько дней назад всколыхнули мир. Города, где до прихода "русского мира" на украинские земли бурлила жизнь, больше не существует.

В сети появились новые жуткие кадры из Марьинки. Как выглядят руины города – смотрите дальше в материале 24 Канала.

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Город, полностью уничтоженный российской армией

Заметим, что бои за Марьинку на Донетчине начались еще в 2014 году. Украинским защитникам тогда удалось удержать город.

Впрочем, после начала полномасштабного вторжения оккупанты начали активно обстреливать и уничтожать Марьинку. Сейчас на месте, где до прихода россиян проживали примерно 10 тысяч человек, остались сплошные руины и пустота.

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Недавно вид Марьинки с неба всколыхнул мир