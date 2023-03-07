У мережі з'явилися нові моторошні кадри з Мар'їнки. Як виглядають руїни міста – дивіться далі у матеріалі 24 Каналу.
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Місто, яке повністю знищила російська армія
Зауважимо, що бої за Мар'їнку, що на Донеччині, почалися ще у 2014 році. Українським захисникам тоді вдалося втримати місто.
Втім, після початку повномасштабного вторгнення окупанти почали активно обстрілювати і знищувати Мар'їнку. Зараз на місці, де до приходу росіян проживали приблизно 10 тисяч людей, залишилися суцільні руїни й пустка.
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Нещодавно вигляд Мар'їнки з неба сколихнув світ
- Кадри, зняті з неба, які показують, що зробили росіяни з Мар'їнкою, просто жахають. Російські окупанти продовжують регулярно обстрілювати місто.
- Країна-терористка обов'язково поплатиться за всі свої злочини. Як зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, росіяни мало чим відрізняються від терористичного угрупування ІДІЛ.
- Покарання для ворога має бути справедливим і безкомпромісним. Мовиться про трибунал, санкційну петлю, військове знищення на полі бою, ізоляцію, справедливий перегляд російської історії, включно з часами Другої світової, репарації, демілітаризацію та "крах режиму", пояснив Єрмак.