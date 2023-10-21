"Навозят разных непонятностей": куда и зачем россияне перемещаются из Мариуполя

ВСУ первыми узнают о перемещении российских военных в Мариуполе, которое происходит каждый день. В общем, передислокацию россиян очень легко зафиксировать.

В первую очередь оккупанты "катаются" от Мариуполя до Бердянска – это большой военно-логистический хаб. Там находятся немало пансионатов и баз отдыха, которые противник обустроил под места дислокации вражеского войска. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что враг пытается бросить войско на одно из самых горячих направлений на поле боя.

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Куда перемещаются россияне

Как отметил Андрющенко, очевидно, что оккупанты должны что-то есть, пить и одеваться, поэтому враг создал логистический склад, из которого дальше развозит продовольствие по побережью.

Понятно, что мы контролируем все эти склады и что там происходит. Сейчас это очень легко отследить по Авдеевке. У них закончилась провизия и одновременно поехали на Авдеевку, поэтому стоят пусты. Сейчас начали снова завозить, а это значит, что 2 – 3 дня и нам завезут очередное пополнение непонятностей,

– сказал советник мэра Мариуполя.

Вероятно, речь идет о войсках, которые отвели на доукомплектование. Сейчас из Новоазовска в Бердянск курсируют вражеские грузовики, полностью загруженные боекомплектами. Из Бердянска заезжает живая сила, которая частично остается в городе, то есть противник наполняет корпуса вокруг Мариуполя.

Андрющенко о ситуации в Мариуполе: смотреть видео

Также, как рассказал Андрющенко, российские захватчики двигаются на север – коротким путем в Волноваху. Вероятно, оккупанты спешат в Авдеевку.

Враг имеет определенные проблемы

"Мы с командой имеем такую гипотезу: основная сила сейчас едет из Запорожского направления, то, видимо, ее сняли с какой-то линии фронта или находившиеся в Крыму резервы. В конце концов, это означает, что есть определенные проблемы в России с мобилизацией и подготовленными резервами ", – заметил Петр Андрющенко.

По его словам, недавно оккупанты бросили в Авдеевку новое подразделение – более 5 тысяч солдат. Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные уничтожают захватчиков под Авдеевкой бригадами и дивизиями. Сейчас Россия не бросает новое войско, имея определенные проблемы, однако активно готовится усилить войско на фронте.

Бои за Авдеевку