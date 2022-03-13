Мариуполь – город-мученик лютой войны, которая опустошает Украину, – заявление Папы Франциска

Папа Франциск произнес речь по случаю годовщины своего пребывания на престоле. Отдельный раздел обращения глава Ватикана посвятил Украине.

Как сообщает "Европейская правда", заявления понтифика на этот счет приводит официальное СМИ этого государства, "Радио Ватикана".

Ранее Папа Франциск провел безмолвную молитву за мир в Украине

Папа Франциск осудил действия России, назвав их "варварскими"

Понтифик подчеркнул, что Россия ведет себя "варварски", приводя в пример осаду и бомбардировку Мариуполя.

На этой неделе город, носящий имя девы Марии – Мариуполь – стал городом-мучеником лютой войны, опустошающей Украину. Не существует причин, которымы можно обосновать варварские убийства детей, невиновного и безоружного гражданского населения,

– заявил Франциск.

Папа также призвал агрессора прекратить нападение на Украину.

Единственное, что нужно – это прекратить неприемлемую вооруженную агрессию, прежде чем она превратит города в кладбища.

– сказал он.

Официальное ватиканское медиа сообщило, что во время речи на площади святого Петра развевались украинские флаги.

Обращаясь к паломникам, Папа призвал "прекратить бомбардировки и атаки", а руководителю государства-агрессора посоветовал сосредоточиться на переговорах, а не на резне.

Папа Франциск провел безмолвную молитву за мир в Украине: как это было