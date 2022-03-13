В Мариуполь гуманитарный груз прибудет 13 марта днем, – Зеленский

Владимир Зеленский обратился к украинцам и миру по итогам суток 12 марта. Среди прочего он говорил об эвакуации людей из тяжелых регионов, где продолжаются боевые действия.

В том числе и объяснил, сообщает 24 канал, почему гуманитарный груз еще не доехал до Мариуполя. Напомним, выехал он из Запорожья еще утром 12 марта.

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Зеленский пообещал, что гуманитарный груз в Мариуполь скоро прибудет

Владимир Зеленский сообщил, что 12 марта все согласованные гуманитарные коридоры сработали. Удалось вывезти 12 729 человек. Но, к сожалению, пока еще не удалось добраться до Мариуполя.

Гуманитарный груз для Мариуполя должен быть завтра (13 марта, – 24 канал) днем. Из-за сложности маршрута пришлось заночевать в Бердянске,

– объяснил президент Украины.

Напомним, выехала колонна утром 12 марта из Запорожья.

Она везет 90 тонн гуманитарного груза, и она же должна забрать людей из Мариуполя.

Также известно, что захватчики на блокпостах массово разворовывали с груза продукты, средства гигиены, одежду и так далее.

Тем временем Мариуполь в осаде уже 13 дней, там заблокированы 400 тысяч человек.

Обращение Владимира Зеленского по итогам суток 12 марта: смотрите полное видео