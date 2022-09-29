Россияне построили больницу, которая не может функционировать: какая гуманитарная ситуация в Мариуполе
Гуманитарная ситуация в Мариуполе не ухудшается, впрочем, и не улучшается. В частности, оккупанты выстроили там больницу, мощности электросети которой хватило лишь для того, чтобы включить в помещении свет.
Об этом 24 каналу рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. Ранее сообщалось о том, что россияне "опустили мобилизационный занавес" для жителей Мариуполя.
К теме Не сомневаюсь, что объявят все частью россии, – Андрющенко о действиях кремля после "референдумов"
Новая больница в Мариуполе
Андрющенко отметил, что оккупанты построили новую больницу в Мариуполе. Впрочем, интересно то, что мощности электросети хватило для того, чтобы включить там все лампочки и провести пропагандистов для красивой картинки.
Это при том, что там будет самый главный морг. Такого в Мариуполе никогда не было. А больница всего на 60 коек, так что не такая уж большая,
– заметил советник городского главы Мариуполя.
оккупанты поддерживают необходимый гуманитарный минимум
Он продолжил, что оккупанты поддерживают необходимый минимум в отношении еды и работы для людей. Они не хотят бунтов, протестов и т.п.
"Люди вынуждены существовать в том состоянии, когда они выживают, и не имели возможности оглядываться по сторонам и думать о чем-то другом", – подчеркнул Андрющенко.
Андрющенко о том, какая гуманитарная ситуация в Мариуполе: смотрите видео
Многие мариупольцы после "референдума" планируют эвакуироваться
Советник городского главы Мариуполя также сообщил, что многие жители города планируют эвакуироваться после "референдума". Это люди с проукраинской позицией. Надо надеяться, что им удастся попасть на подконтрольную Украине территорию через Васильевку. Если нет, то опять-таки через вражескую территорию, в нормальные страны.
Начинается активная волна и для нас это положительная новость. Декупировать город нам придется со всеми вытекающими последствиями. То есть, если меньше людей будут мешать ВСУ, тем легче произойдет деоккупация,
– подытожил он.
Новости Мариуполя: последние события
- В Мариуполе 24 сентября местное сопротивление возложило цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Это произошло у палатки для "голосования" в так называемом "референдуме".
- В Мариуполе 26 сентября слышали взрывы возле российского строительства. Кроме того, есть информация о звуках стрелкового оружия.
- Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики сносят уцелевшие после их обстрелов дома. А людей, которые там живут, просто выгоняют на улицу.