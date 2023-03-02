Прямая дорога на кладбище: в мэрии назвали две самые большие проблемы в Мариуполе
Во временно оккупированном Мариуполе складывается тяжелая гуманитарная ситуация, ухудшающаяся с каждым днем. Многие вынуждены буквально выживать из-за нехватки денег.
Об этом 24 Каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, жизнь в оккупированном россиянами городе скатывается к состоянию, которое было в апреле прошлого года.
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Как сейчас живет оккупированный Мариуполь
Андрющенко рассказал, что жизнь в оккупированном Мариуполе ухудшается, несмотря на приближающееся тепло. Есть, в частности, большие проблемы с отоплением даже там, где его в конце концов дали, поскольку оно иногда работает, а иногда – нет. Со всем остальным тоже есть проблемы.
Но, пожалуй, самая большая проблема – это сокращение финансирования россиян на оккупированных территориях и, собственно, Мариуполя,
– заявил советник мэра города.
То есть, пояснил он, условные бюджетники, работающие в Мариуполе, уже второй месяц не получают заработную плату. Им говорят, что денег следует ожидать не раньше апреля.
Андрющенко назвал две самые большие проблемы в Мариуполе: смотрите видео
Мариупольцы вынуждены выживать
Он отметил, что такая же ситуация складывается с теми, кто работает на российских строительных подрядчиков. Там также идут увольнения, невыплата заработной платы.
Поэтому у людей встал вопрос, как выживать эти 2 месяца,
– подчеркнул Андрющенко.
Ведь, по его словам, с одной стороны, они вроде бы работают и должны получать за это деньги, а с другой стороны, нет даже гуманитарной помощи для этих слоев населения – она предусмотрена только для пенсионеров и семей, имеющих детей до 3 лет.
Советник мэра Мариуполя добавил, что жизнь скатывается к состоянию, которое было в апреле прошлого года. Поэтому люди вынуждены что-то придумывать за неимением денег, ведь запасы пищи сокращаются, а цены в магазинах растут.
Какая вторая проблема в Мариуполе
Андрющенко рассказал, что не менее страшной проблемой в Мариуполе является эпидемия COVID-19, вновь вернувшаяся в оккупированный город.
Ведь, заметил он, больным негде лечиться, а необходимое для этого оборудование оккупанты вывезли в Россию. Поэтому, если у человека тяжелый случай COVID-19, – это фактически дорога на кладбище.
Больше о ситуации в Мариуполе: коротко
- Россияне начали перебрасывать большое количество техники через трассу Донецк – Мариуполь. Они уже некоторое время накапливают как живую силу, так и военную технику в Мариуполе.
- Временно оккупированный Мариуполь стал своеобразным военным хабом для россиян. Сейчас военная мотивация врага там падает, однако ее постараются поддерживать кадыровцы.
- В то же время россияне продолжают фильтрацию населения в Мариуполе. Основная пыточная для украинцев расположена в помещении бывшего центрального райотдела полиции. После пыток мариупольцев везут в тюрьмы Донецкой области.