Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что об этом рассказывают местные. Однако, вероятнее всего, речь идет о гусеничной технике, ведь людям иногда сложно идентифицировать вооружение.

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"Перемещается из Новоазовского района через Мариупольский район. Через наши поселки – Широкино, Гранитное. Едет в направлении Волновахи и Угледара. Перемещается ночью", – сказал Андрющенко.

Оккупанты перекидывают технику полями и в темное время суток. А днем враг прячет её в лесополосах. Ночью техника едет под прикрытием ПВО.

Много техники в одном направлении

Наблюдая за перемещением российских войск в последние недели, можно предположить, что оккупанты пытаются создать еще одну потенциальную точку напряжения на Донецком направлении.

"Не только Марьинка, Авдеевка. Вполне возможно, что в ближайшее время будем наблюдать какие-то попытки атаковать в районе Угледара", – предположил советник городского головы Мариуполя.

Все потому, что оккупанты перемещают много техники именно в том направлении. Однако, возможно, враг просто перекидывает свою технику из-под Волновахи под Марьинку.

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Новая тактика

Россияне пытаются маскировать перевозку своих боеприпасов. Поэтому для этого они используются не грузовики, а легковые гражданские автомобили.

Враг на территории Мариуполя и района открыл ряд полигонов. В то же время, возле них нет больших складов боеприпасов. Однако для тренировки оккупантов все равно они нужны. Поэтому захватчики берут гражданский автомобиль, обычный прицеп и грузят туда боекомплект. Так сложнее фиксировать перевозку боеприпасов.

Отслеживаем в первую очередь грузовики, груженые. От газели к любым. А чтобы гражданский малый транспорт – это недавно они начали применять такую тактику,

– отметил Петр Андрющенко.

Такую тактику враг может применять не только в Мариуполе, но в целом на временно оккупированных территориях.

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