Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что об этом рассказывают местные. Однако, вероятнее всего, речь идет о гусеничной технике, ведь людям иногда сложно идентифицировать вооружение.
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"Перемещается из Новоазовского района через Мариупольский район. Через наши поселки – Широкино, Гранитное. Едет в направлении Волновахи и Угледара. Перемещается ночью", – сказал Андрющенко.
Оккупанты перекидывают технику полями и в темное время суток. А днем враг прячет её в лесополосах. Ночью техника едет под прикрытием ПВО.
Много техники в одном направлении
Наблюдая за перемещением российских войск в последние недели, можно предположить, что оккупанты пытаются создать еще одну потенциальную точку напряжения на Донецком направлении.
"Не только Марьинка, Авдеевка. Вполне возможно, что в ближайшее время будем наблюдать какие-то попытки атаковать в районе Угледара", – предположил советник городского головы Мариуполя.
Все потому, что оккупанты перемещают много техники именно в том направлении. Однако, возможно, враг просто перекидывает свою технику из-под Волновахи под Марьинку.
Куда россияне перекидывают свои войска: смотрите видео
Новая тактика
Россияне пытаются маскировать перевозку своих боеприпасов. Поэтому для этого они используются не грузовики, а легковые гражданские автомобили.
Враг на территории Мариуполя и района открыл ряд полигонов. В то же время, возле них нет больших складов боеприпасов. Однако для тренировки оккупантов все равно они нужны. Поэтому захватчики берут гражданский автомобиль, обычный прицеп и грузят туда боекомплект. Так сложнее фиксировать перевозку боеприпасов.
Отслеживаем в первую очередь грузовики, груженые. От газели к любым. А чтобы гражданский малый транспорт – это недавно они начали применять такую тактику,
– отметил Петр Андрющенко.
Такую тактику враг может применять не только в Мариуполе, но в целом на временно оккупированных территориях.
Что происходит в Мариуполе: новости
- Во временно оккупированном Мариуполе 2 декабря было громко. Там раздавались взрывы. Известно, что с территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, где была база врага, вывозили раненых и погибших россиян. Оккупанты заявили, что взрывы – это "разминирование".
- В городе резко повысился уровень радиации на пляжах. Он выше нормы в 15,5 раза. Однако оккупанты уверяли, что показатели "в пределах нормы", а радиация повысилась якобы из-за шторма.
- 28 ноября в Мариуполе в который раз пылало авто. Партизаны обнародовали видео, на котором видна машина. Рядом с ней было скопление представителей ФСБ и российских солдат.