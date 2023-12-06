Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що про це розповідають місцеві. Однак, найімовірніше, мовиться про гусеничну техніку, адже людям іноді складно ідентифікувати озброєння.

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"Переміщується з Новоазовського району через Маріупольський район. Через наші селища – Широкине, Гранітне. Їде в напрямок Волновахи та Вугледару. Переміщується вночі", – сказав Андрющенко.

Окупанти перекидають техніку полями та в темну пору доби. А вдень ворог ховає її у лісосмугах. Вночі техніка вирушає під прикриттям ППО.

Багато техніки в одному напрямку

Спостерігаючи за переміщенням російських військ останніми тижнями, можна припустити, що окупанти намагаються створити ще одну потенційну точку напруги на Донецькому напрямку.

"Не лише Мар'їнка, Авдіївка. Цілком можливо, що найближчим часом спостерігатимемо якісь спроби атакувати в районі Вугледару", – припустив радник міського голови Маріуполя.

Усе через те, що окупанти переміщують багато техніки саме в тому напрямку. Однак, можливо ворог просто перекидає свою техніку з-під Волновахи під Мар'їнку.

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Нова тактика

Росіяни намагаються маскувати перевезення своїх боєприпасів. Тому для цього вони використовують не вантажівки, а легкові цивільні автомобілі.

Ворог на території Маріуполя та району відкрив низку полігонів. Водночас біля них немає великих складів боєприпасів. Однак для тренування окупантам все одно вони треба. Тому загарбники беруть цивільну автівку, звичайний причіп та вантажать туди боєкомплект. Так складніше фіксувати перевезення боєприпасів.

Відстежуємо першочергово вантажівки, навантажені. Від газелі до будь-яких. А щоби цивільний малий транспорт – це нещодавно вони почали застосовувати таку тактику,

– зазначив Петро Андрющенко.

Таку тактику ворог може застосовувати не лише в Маріуполі, а загалом на тимчасово окупованих територіях.

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