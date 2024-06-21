Очередное дно пробито: как россияне милитаризируют детей в Мариуполе

На временно оккупированных территориях россияне прежде всего взялись за распространение пропаганды среди детей. Однако все зашло настолько далеко, что детей заставляют становиться частями организаций, которые полностью завязаны на милитаризации.

В частности, на территории оккупированных территориях распространена милитаризованная организация "юнармия". Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что подобных ей "общественных организаций" есть еще очень много.

Советуем посмотреть Мы будто играли в шахматы: пилот ВСУ раскрыл детали операций в Мариуполе и на Змеином

Милитаризация детей теперь принудительная

Российские саперы во временно оккупированном Мариуполе организовали игру "Пабеда", на которых учили детей разминированию и использованию новых видов оружия. Кроме того, россияне устроили военно-полевой лагерь "юнармии".

Это дно, у которого на самом деле нет предела. Россияне ее постоянно пробивают. Не зря они разветвляют систему "юнармии" и псевдо-общественных организаций, связанных с детьми, ведь они все занимаются оружием в том или ином виде. Нет такой организации, которую привезли россияне, не связанной с милитаризацией,

– пояснил Петр Андрющенко.

Детей заставляют не только заниматься разминированием и держать в руках оружие. Они еще и бегают в противогазах под дымовыми шашками.

"Это даже не советчина – это тотальная милитаризация, которая с нового года станет еще больше. Потому что с 2025 года на территории Мариуполя дети не могут не быть частью любой подобной организации, начиная уже с 1 – 2 класса, – заметил Андрющенко.

Говорится не только об упомянутой "юнармии", но и также "молодой гвардии" – псевдо-комсомол. Россияне еще и заново возрождают пионерские организации.

Напомним, что на оккупированных территориях, в том числе и в Мариуполе, россияне имеют серьезные агитационные программы. Детей целенаправленно "кормят" информацией, которая разжигает ненависть ко всему украинскому.