Мусульмане не оценили: как россияне "праздновали" Новый год в Мариуполе

Оккупационные власти Мариуполя пытались создать непринужденную атмосферу в городе во время новогодних праздников. Однако добиться цели не удалось. Часть горожан просто не праздновала, а часть была в шоке от действий россиян.

Для сохранения антуража оккупанты поставили в городе две елки. Одна из них стояла возле Драмтеатра, где ранее из-за российских обстрелов погибли сотни людей. Детальнее о том, как "праздновали" россияне в Мариуполе 24 Каналу рассказал Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя.

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Намеренно ли елку установили возле Драмтеатра

В конце декабря оккупационные власти Мариуполя устроили комплекс мероприятий в честь открытия в городе главной елки на площади Свободы. Еще одну елку установили сразу перед руинами Драмтеатра, где раньше была надпись "ДЕТИ".

Однако, вероятно, это не было целенаправленным шагом оккупантов.

Цинизма хватает с одной стороны, но с другой – у них просто клепки этого не сделать. В прошлом году Санкт-Петербург "подарил" эту елку Мариуполю, Драмтеатром занимается тоже Санкт-Петербург. Поэтому елку поставили там, где есть местонахождение петербургской общины,

– объяснил Петр Андрющенко.

В мае 2022 года губернатор Петербурга Александр Беглов и глава так называемой ДНР Денис Пушилин договорились об установлении "побратимских" связей между Санкт-Петербургом и Мариуполем. Уже в июне Белгов и глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко подписали соглашение о побратимстве между городами.

"Чтобы вытворять такие циничные вещи, чтобы "раздраконить" местных, нужно как минимум большое желание. Такого желания нет, ведь в городе и без того недовольство оккупационными властями огромно", – подчеркнул Андрющенко.

В то же время не продумать последствия такого шага было глупо со стороны оккупантов. Ведь даже мариупольцы с откровенно пророссийской позицией шокированы действиями россиян.

Контингент Мариуполя не празднует

"Развлекали" местных на праздники традиционные русские деды морозы и снегурочки. Хотя, по сути, был один нюанс.

Учитывая этнический состав Мариуполя на сегодня, я не знаю кого они должны притащить к елке. Понятно, что мусульманское сообщество отмечает иначе и в другое время. Все это ощущается в Мариуполе,

– отметил Андрющенко.

Интересно отметить, что в Старобельске на Луганщине оккупанты отменили празднование дня Святого Николая, потому что это "чисто украинский праздник". Детей же приветствовал Киш Бабай из Татарстана.

Дело в том, что ранее Татарстану было предоставлено "шефство" над некоторыми оккупированными общинами Луганщины.

Скандалы во время новогодних праздников

В целом на Новый год на площади Свободы не было много мариупольцев, ведь все понимают потенциальную угрозу.

"Громких празднований не было. Была ряд скандалов, связанные с празднованием. Да, в Мариуполь завезли 20 тысяч детских сладких подарков. 5 тысяч сразу разбросали торговыми сетями, а затем и остальные 15 тысяч подарков где-то подевались", – рассказал Андрющенко.

Кроме того, Андрющенко рассказал о случае, как кто-то в новогоднюю ночь запустил салюты, а в ответ "получил автоматную очередь". Вероятно, произошло это потому, что как гражданские, так и военные находятся в нервном состоянии.

Однако впереди еще православное Рождество, важный для россиян праздник.

Мы не исключаем, что будут провокации со стороны россиян. Мы смотрим на Белгород и Крым, и понимаем, что им нужны жертвы, потому что они считают, что таким образом могут сплотить свой народ,

– заметил советник мэра Мариуполя.

Если же особого ажиотажа во время христианских праздников не было, совсем другая ситуация в период мусульманских праздников.

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