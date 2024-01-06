Мусульмане не оценили: как россияне "праздновали" Новый год в Мариуполе
Оккупационные власти Мариуполя пытались создать непринужденную атмосферу в городе во время новогодних праздников. Однако добиться цели не удалось. Часть горожан просто не праздновала, а часть была в шоке от действий россиян.
Для сохранения антуража оккупанты поставили в городе две елки. Одна из них стояла возле Драмтеатра, где ранее из-за российских обстрелов погибли сотни людей. Детальнее о том, как "праздновали" россияне в Мариуполе 24 Каналу рассказал Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя.
Смотрите также Это провокация: в МИД отреагировали на выставку в Италии о "расцвете" Мариуполя
Намеренно ли елку установили возле Драмтеатра
В конце декабря оккупационные власти Мариуполя устроили комплекс мероприятий в честь открытия в городе главной елки на площади Свободы. Еще одну елку установили сразу перед руинами Драмтеатра, где раньше была надпись "ДЕТИ".
Однако, вероятно, это не было целенаправленным шагом оккупантов.
Цинизма хватает с одной стороны, но с другой – у них просто клепки этого не сделать. В прошлом году Санкт-Петербург "подарил" эту елку Мариуполю, Драмтеатром занимается тоже Санкт-Петербург. Поэтому елку поставили там, где есть местонахождение петербургской общины,
– объяснил Петр Андрющенко.
"Чтобы вытворять такие циничные вещи, чтобы "раздраконить" местных, нужно как минимум большое желание. Такого желания нет, ведь в городе и без того недовольство оккупационными властями огромно", – подчеркнул Андрющенко.
В то же время не продумать последствия такого шага было глупо со стороны оккупантов. Ведь даже мариупольцы с откровенно пророссийской позицией шокированы действиями россиян.
Контингент Мариуполя не празднует
"Развлекали" местных на праздники традиционные русские деды морозы и снегурочки. Хотя, по сути, был один нюанс.
Учитывая этнический состав Мариуполя на сегодня, я не знаю кого они должны притащить к елке. Понятно, что мусульманское сообщество отмечает иначе и в другое время. Все это ощущается в Мариуполе,
– отметил Андрющенко.
Дело в том, что ранее Татарстану было предоставлено "шефство" над некоторыми оккупированными общинами Луганщины.
Скандалы во время новогодних праздников
В целом на Новый год на площади Свободы не было много мариупольцев, ведь все понимают потенциальную угрозу.
"Громких празднований не было. Была ряд скандалов, связанные с празднованием. Да, в Мариуполь завезли 20 тысяч детских сладких подарков. 5 тысяч сразу разбросали торговыми сетями, а затем и остальные 15 тысяч подарков где-то подевались", – рассказал Андрющенко.
Кроме того, Андрющенко рассказал о случае, как кто-то в новогоднюю ночь запустил салюты, а в ответ "получил автоматную очередь". Вероятно, произошло это потому, что как гражданские, так и военные находятся в нервном состоянии.
Однако впереди еще православное Рождество, важный для россиян праздник.
Мы не исключаем, что будут провокации со стороны россиян. Мы смотрим на Белгород и Крым, и понимаем, что им нужны жертвы, потому что они считают, что таким образом могут сплотить свой народ,
– заметил советник мэра Мариуполя.
Если же особого ажиотажа во время христианских праздников не было, совсем другая ситуация в период мусульманских праздников.
Ситуация в Мариуполе: что известно
- Новогодняя ночь в Мариуполе прошла неудачно для российских оккупантов. Во время празднования 17 военных собрались дома и употребляли алкогольные напитки в больших количествах. Однако, вероятно, в алкоголь оккупантам подсыпали сильное снотворное, а затем убили. Среди погибших были не только солдаты, но и офицеры.
- Недавно стало известно о планах оккупантов по "восстановлению" города. Россияне планируют снести 30% частного сектора, а также разрушить исторические постройки. За снос квартир должны платить "компенсацию", однако шанс ее получить – очень низкий.
- К слову, заметим, что из России во временно оккупированный город завозят ОМОН. Это должно помочь обуздать растущее недовольство горожан из-за плохих условий – у них нет света и тепла. А также для того, чтобы отлавливать мигрантов и отправлять их на войну.