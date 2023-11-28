Большая колонна в нетипичном направлении: в Мариуполе активизировалось движение россиян

Во временно оккупированном Мариуполе активизировались российские оккупационные войска. Оккупанты передислоцируют солдат к северу от Донецка в нетипичном направлении.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко назвал 24 Каналу город, куда двигаются российские колонны. А также предположил, смогут ли россияне построить железнодорожное сообщение в Мариуполе до конца 2023 года.

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Куда оккупанты передислоцируют солдат

По словам Андрющенко, даже несмотря на сложные погодные условия, россияне перебрасывают войско на необычное направление. Колонны двигались из района Запорожья через Мариуполь в сторону Новоазовска. Скорее всего, конечная точка оккупантов – Бахмут.

Достаточно большая колонна. Отдельное подразделение в сопровождении полиции. То есть это не "сборная солянка", отведенная с линии фронта. Соответственно, происходит перебрасывание,

– объяснил советник мэра Мариуполя.

Также в последнее время активизировалась вражеская авиация над Мариуполем и Мариупольским районом. Оккупанты курсируют по странной траектории – делают круг между Мариуполем и Бердянском. Похоже, что россияне занимаются патрулированием.

Какая ситуация со строительством железной дороги

Как рассказал Андрющенко, российские захватчики продолжают строить новое железнодорожное сообщение с Мариуполем. Погодные условия и боевые действия в районе Угледара создают определенные риски для россиян. Оккупантам осталось несколько километров, чтобы врезаться из ветки Ростовской области в ветку Мариуполь – Волноваха. Предположительно, строительство железной дороги враг завершит весной 2024 года.

Андрющенко о передислокации россиян на Мариупольском направлении: смотреть видео

Также российские захватчики уже приступили к строительству другой железнодорожной ветви. Сообщение будет проходить от Акимовки в Ростов через Бердянск и Мариуполь.

Наконец западные СМИ поняли, что речь идет о двух разных ветвях. Отслеживать сегодня очень сложно, потому что очень плотно охраняется. С начала Авдеевского наступления сильно усилили все контрпартизанские мероприятия, поэтому есть определенные проблемы с фиксацией на месте, но нам удается кое-что узнавать,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Предположим, оккупанты как можно скорее хотят построить две новые железнодорожные ветви, чтобы обезопаситься на случай, если Силы обороны Украины уничтожат Крымский мост.

Больше о ситуации в Мариуполе

Ранее Петр Андрющенко рассказывал, что россияне дали отопление только в 40% многоэтажек, а вовсе не отапливаются около 30% домов. Мариупольцам остается надеяться на электрические обогреватели, если блэкаут не достанется до города.

27 ноября непогода добралась до Мариуполя. В разных районах города массовые аварийные отключения, оборванные линии электрических сетей, свергнутые деревья, профнастил и заборы. Кроме того, штормовой ветер сорвал всю бутафорию ремонтов от россиян.

Россияне во временно оккупированном Мариуполе начали проводить так называемые "зачистки". Советник мэра города сообщил, что оккупанты пытаются найти представителей украинского подполья.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отметил, что Крымский мост обречен. Он также анонсировал серию "сюрпризов" для россиян.